Yahritza y su esencia: usuarios lanzan memes clasistas y racistas contra la banda que fue cancelada

La banda conocida como Yahritza y Su Esencia causó gran controversia después de que, durante una conferencia de prensa en México, los integrantes de la agrupación denostaran la comida nacional. Esto generó gran indignación entre los connacionales, quienes no dudaron en cancelar a los tres jóvenes de origen estadounidense.

Sin embargo, aunque en México es común que se utilicen los memes como una forma de mostrar alguna inconformidad o evidenciar algo gracioso, varios internautas cayeron en el clasismo, racismo y xenofobia con sus bromas hacia los jóvenes artistas.

Y es que si bien, podría entenderse la molestia ocasionada por lo que señalaron los cantantes que también tienen ascendencia mexicana y entonan música del regional, eso tampoco justificaría los ataques discriminatorios que continúan recibiendo.

Usuarios discriminan a la banda

Fue a través de Twitter donde se pudo observar algunos de los comentarios más peyorativos hacia los artistas.

“Pinches prietos de ca*ada, la neta, con su bigote de aguamielero un wey y con corte de pinche güero estando de color lenteja, ustedes que madre de orgullo mexicano tienen”. “La machorrita y 2 vatos que tienen la cara más de nopal que yo...”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

Pero ahí no terminó todo, ya que en las imágenes que compartieron los cibernautas se puede observar que los internautas decidieron comparar de forma peyorativa a los artistas con changos u otro tipo de animales. Además de que los comentarios de odio no pararon.

“Para empezar quienes son estos extras de la película de Apocalypto? pero la culpa la tienes ustedes por hacer famosos a gente como esta, con ese nombre de Yahritza no le quedaba de otra que salir de oaxaca e irse de indocumentada”, pusieron.

¿Clasismo y racismo en México?

Durante varios años ha estado vigente el debate en redes sociales respecto si México es o no un país clasista o racista. Algunos de los argumentos que suelen darse para asegurar que no es de esta forma apuntan a referencias en Estados Unidos, donde la discriminación hacia personas afrodescendientes es sumamente evidente, mientras que en este país parecería no serlo tanto.

La mitad de los internautas se ha encargado de funar a la banda, mientras que la otra mitad no sabe quiénes son

No obstante, México dista mucho de una utopía, ya que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expuso que las principales causas son el color de pelo, la forma de vestir, la orientación sexual y los tatuajes.

La Encuesta Nacional Sobre Discriminación mostró que el sector más afectado es el de las mujeres, pues un 24.5% de ellas aceptó haber sufrido un acto de este tipo, frente a un 22.8% entre los hombres.

Entre otros factores de discriminación que arrojó la encuesta, también se encontraron que las personas con orígenes indígenes, discapacidades o migrantes son blanco de ataques discriminatorios.