Escándalos, peleas y más: los 25 años de “Hoy” en Televisa

La primera emisión de Hoy ocurrió el 3 de agosto de 1998 (Foto: Instagram)

El 3 de agosto de 1998 se transmitió por primera vez el programa Hoy, formato televisivo que desde sus inicios logró atrapar a una audiencia que actualmente continúa cautiva todas las mañanas pese a los múltiples cambios que ha experimentado el programa.

El morning show emblemático de Televisa está cumpliendo 25 años y por sus filas han pasado una notable cantidad de productores, presentadores, directores e invitados, por lo que, además de la aceptación de público, el programa de revista que hoy se ha posicionado como el más longevo de la pantalla chica en señal abierta, no se ha visto exento de polémicas a lo largo de su cuarto de siglo.

El programa actualmente es producido por Andrea Rodríguez, y el cuadro de conductores principales está conformado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre, Raúl El Negro Araiza y Tania Rincón, pero por el foro del programa han desfilado decenas de personalidades, algunas de las cuales han protagonizado diversas polémicas.

Alfredo Adame y el “perro” insulto a Andrea Legarreta

Quizá una de las más recordadas controversias fue la suscitada en los inicios del programa, cuando Alfredo Adame, uno de los conductores primigenios del programa, arremetió contra Andrea, a quien llamó “perra”.

“Quítate, perra”, le dijo el conductor a su compañera, y amiga en aquel entonces, cuando estaban comentando la escena de una telenovela. “Es que hay que ser más rudos en la novela”, dijo el presentador ante el asombro de la presentadora, durante una emisión en 1999.

Al poco tiempo, Adame salió del programa y tiempo después aseguró que por injerencia de Andrea había salido de Hoy, además dijo a la prensa que la conductora había sido infiel a su esposo Erik Rubín “con un alto ejecutivo de Televisa”.

Shanik Berman explotó al aire contra Galilea Montijo

Fue en 2010 cuando Shanik Berman y Galilea Montijo protagonizaron una pelea en vivo. Y es que la periodista de espectáculos comenzó su sección y presentó una nota en la que Irán Castillo fue captada al lado de Mario Domm, y la actriz entró a un cajero automático para hacer un pago.

Shanik especuló entonces que presuntamente Irán estaría pagando la cuenta de sus salidas con el integrante de Camila, a lo que “Gali” cuestionó cómo sabía tal información.

“¿Tú cómo sabes que pagó ella?”, le preguntó Galilea a Shanik, “Porque se paró en el cajero, sacó el dinero y pagó la botella”, respondió la periodista por lo que la tapatía siguió alegando “a lo mejor fue a pagar la luz”. Esto encendió los ánimos y Shanik le dijo a Galilea “Bueno, ¿y tú qué traes? Desde que llegué no te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas, yo estoy tratando de hacer mi trabajo, entonces vámonos, como dices, respetando”

Tras ello Shanik intentó salir del foro, pero Legarreta la trajo de regreso y alegó que “andaba hormonal”.

Andrea Legarreta contra Roberto Romagnoli y su “chícharo”

Mientras el programa estuvo bajo la producción de Roberto Romagnoli, del 2008 al 2009, Legarreta enfrentó a una situación de trabajo sumamente incómoda, pues el productor decía cosas negativas de ella a los demás presentadores mediante el “chícharo” y ella lo escuchó.

La situación fue tan grave que se rumoró que Legarreta habría presentado su renuncia a los altos ejecutivos de la televisora después del incidente. Sin embargo, esto no fue así. La conductora “aguantó” la ríspida situación que se transmitió al aire.

“Le comenté que no tenemos que ser los mejores amigos pero que sí le pedía que cuando quisiera hablar con mis compañeros, se fijara que botón presionaba para no estar en situaciones incómodas”, explicó durante ese entonces a los medios de comunicación.

Debido a esto, el productor extendió una disculpa a la conductora. Sin embargo, no duró mucho tiempo en el programa y en el 2009 presentó su renuncia, trascendiendo a la historia como “el productor más odiado” de la revista matutina.

Malos tratos a Talina Fernández que provocaron su salida de Televisa

Entre los trabajos que conformaron su amplia trayectoria televisiva, la fallecida Talina Fernández fungió como una de las primeras conductoras de Hoy. Sin embargo, muchos años después reveló los malos tratos que recibió mientras trabajaba en el programa y que determinaron su salida de Televisa.

En 1998, Talina fue víctima de maltrataros por parte del productor Alexis Núñez, quien en ese entonces estaba a la cabeza de la revista y se encargó de hacerle “la vida imposible” cuando trabajó ahí.

“-Yo empecé el programa ‘Hoy’ con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció, era con un productor que trajo Televisa, que se llamaba Alexis Núñez. Me hizo la vida tan absolutamente miserable que tuve que dejar el programa ‘Hoy’”, señaló Talina en una dinámica en Sale el Sol.

Talina fue recordada en Hoy tras su reciente fallecimiento (Instagram: @programahoy)

“Me hablaba feo, ‘vete para allá’, horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a triar malas ondas, tanto que me fui del programa. Alexis Núñez te recuerdo con horror”, concluyó entonces.