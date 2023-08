AMLO reacciona a críticas que acusan de comunismo a libros de la SEP: “Le pido disculpas a Javier Alatorre”

AMLO se burló de las críticas que acusan de comunismo a los libros de la SEP. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las críticas que realizó el conductor de televisión Javier Alatorre a los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , luego de que en su noticiero acusó que el material didáctico tiene “virus comunista” tras los señalamientos de que los temas que incluyen este año son deficientes, tienen errores ortográficos o incluso inapropiados.

En su conferencia mañanera, el mandatario imitó a Javier Alatorre, simulando su forma de iniciar su noticiero, tras presentar cifras de seguridad en México.

“Y nos van a decir qué pasa por la violencia, como ahorita nos pueden decir por los libros: ¡Esta noche, en Hechos! Llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto, no se la pierda”, dijo.

Sin embargo, pocos minutos ofreció una disculpa al comunicador por imitarlo, aunque reprochó que se acuse de comunismo a los libros de la SEP y continuó su burla produciendo la canción “Los marcianos cha cha cha”, de Tito Rodríguez.

Asimismo, aseguró que “en la mayoría de los casos” ni siquiera han leído los nuevos libros de texto, por lo que consideró que las críticas son “un rechazo por consigna” y por conservadurismo.

“Le ofrezco una disculpa a mi amigo Alatorre, pero es que se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto, en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica, es mucho el conservadurismo de algunas personas, mucho mucho mucho mucho, los obnubila, entonces, ven comunista por todos lados, así como los ovnis”, afirmó previo a poner el video de la canción.

López Obrador rechaza que libros de texto tengan “credo de la 4T”

El presidente negó que en los libros de texto se promueva la ideología o “credo” de la Cuarta Transformación, como se ha acusado, e insistió en que “es pura invención”.

“Pero el credo de la 4T está rebien: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero no traen eso, no traen eso, es pura invención”, puntualizó.