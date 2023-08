Qué es la fibromialgia, enfermedad que padecía la mamá de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y su mamá (Instagram Andrea Legarreta)

El programa Hoy y el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que el pasado 31 de julio se diera a conocer la muerte de Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta. Ante la lamentable noticia, la presentadora se tomó unos días para asimilar la pérdida de su ser amado y, durante la mañana de este 02 de agosto reapareció ante las cámaras para hablar sobre lo sucedido.

Aunque la famosa no dio la causa concreta por la que su progenitora falleció, sí aclaró que su salud no estaba en las mejores condiciones desde un tiempo atrás.

“Por muchos años tuvo fibromialgia y luego estos medicamentos le empezaron a dar muchas náuseas. Eran tan comelona, tan antojadiza y no poder disfrutar todo eso, eso mermó mucho su salud”, dijo Legarreta completamente destrozada.

Isabel tenía 81 años y el día de su deceso era también el 57 aniversario con su esposo Juan Legarreta. En este sentido y, de acuerdo con lo que contó Andrea en una publicación en Instagram, se dieron cuenta que la señora había muerto porque uno de los hermanos de la presentadora del matutino de Televisa la encontró postrada en su cama.

La conductora confesó que regresó al matutino por petición de su papá. Crédito: Televisa

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”, destacó Andrea en la publicación donde dio a conocer la lamentable pérdida.

Qué es la fibromialigia

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo.

También se suele presentar sensibilidad en músculos, tendones articulaciones y otros tejidos blandos.

“La fibromialgia es una enfermedad poco conocida y las personas que la padecen refieren dolor en cualquier lugar del cuerpo, fatiga crónica que no se repara con el descanso, dolor de cabeza, alergias, colon irritable, problemas de concentración y trastornos mentales”, señaló la institución gubernamental.

Respecto al diagnóstico, se sabe que no hay estudios de laboratorio, ultrasonidos u otras formas que ayuden en esta labor. La única forma de detección es a partir de evaluaciones por parte de los especialistas y descarte de otros padecimientos.

Cabe señalar que es una enfermedad que no se cura, pero sí cuenta con tratamiento para disminuir la sintomatología. Entre algunos factores de riesgo por las que se puede desarrollar la enfermedad están:

-Predisposición genética

-Abuso sexual físico o psicológico

-Estilo de vida acelerado con poco autocuidado de la salud