Andrea Legarreta anunció que falleció su mamá: “Nos faltó tanto”

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora Andrea Legarreta compartió que falleció su mamá y escribió un conmovedor mensaje para despedirse; también publicó una serie de fotografías a manera de homenaje.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito”.

Entre la serie de fotografías publicadas por la conductora del programa Hoy, se pudo ver una imagen a blanco y negro de varias manos unidas sobre la que parece ser de Isabel Martínez, la madre de Legarreta.

No hay más detalles sobre el deceso de la mamá de Andrea Legarreta, pero sin duda es una pérdida que dejará huella en la presentadora, ya que en su mensaje, externó que hubo muchos viajes y otras experiencias que se quedaron pendientes:

“¡Ay mamita, me duele el corazón!! ¡Cómo juntar esos pedazos? Nos faltó TANTO!! Más besos y abrazos de esos donde decías que te quedarías con mi esencia… Me quedo con la tuya… Nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo. Siempre nos faltará tiempo contigo amorcito lindo… Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida!! Todos lo haremos”, se pudo leer en la publicación de este 30 de julio.

La publicación no tiene ningún comentario porque Andrea Legarreta prefirió restringir esta función, dejando entrever que prefiere sobrellevar este delicado momento en privado.

En la segunda foto, Andrea Legarreta publicó una imagen con su mamá y otros familiares, también dejó ver un retrato de Isabel Martínez en solitario, así como un recuerdo de la boda de su mamá y otro más de cuando la presentadora de televisión se unió en matrimonio con Erik Rubín, padre de sus hijas.

En su texto, Legarreta también hizo mención de un hipotético reencuentro de su mamá con otros de sus familiares después de la muerte: “Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermana (...) Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca”, escribió.

