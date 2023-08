Hija de Sergio Mayer defendió a su papá de las acusaciones de presunto abuso a Nicola

Antonia Mayer explotó contra las personas que habría sacado de contexto el momento en que Sergio Mayer presuntamente agredió a Nicola Porcella (Instagram @mayer.antonia/Vix)

En los últimos días, Sergio Mayer ha sido acusado de presuntamente haber agredido sexualmente a Nicola Porcella dentro de La Casa de los Famosos tras bajarle la ropa interior junto a Wendy Guevara y untarle crema para peinar.

Debido a esta situación, inclusive el público ha exigido que el ex diputado sea expulsado del reality y lo denuncien por presunto abuso sexual, pero su familia salió en su defensa.

Además de Issabela Camil, Antonia Mayer, la hija mayor del actor, explotó en contra de las personas que lo han llamado abusador. A través de una transmisión en vivo que hizo en TikTok, la joven modelo pidió a la gente que vea el video completo de lo que sucedió con Nicola, pues según lo que han hecho los haters de su papá es sacar de contexto lo que pasó.

Antonia ha sido una de las primeras en apoyar a su papá desde que inició La Casa de los Famosos, inclusive reuniendo gente para gritarle a Sergio (Instagram/@sergiomayerb)

“Todo está sacado de contexto, porque está sacado de contexto todo. Entonces... ahí ustedes en qué creen y en qué no. ¿Ustedes creen que mi papá la última semana va a estar sacando su (verdadera) cara? Ya la hubiera sacado desde hace años. Lleva todo el reality... así es mi papá, no es lo que están diciendo ahorita que es un violador y un agresor sexual”

Aprovechó para responder directamente a María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, quien acusó a Sergio y a Wendy de haber presuntamente agredido al peruano llamándolos “enfermos”.

“Invito a María José, a esa vieja que no sé ni quién es, que vaya y se pique el cul* porque si se meten con mi papá, yo sí me pongo de agresiva, yo sí me pongo de grosera y me vale madres lo que me digan porque yo estoy aquí para apoyar a mi papá, para defenderlo y para desenmascarar a todos esos haters que están diciendo que hace esto y hace esto, no es verdad”, dijo Antonia.

Antonia confesó que desde hace días se estaba conteniendo de responder a las personas que acusan a su papá de haber cometido un crimen dentro de La Casa de los Famosos, pero la rebasó que decenas de personas estaban pidiéndole que explicara lo que hizo Sergio.

“Saqué la personalidad fuerte de mi papá, entonces yo digo las cosas también de frente y se las digo, yo no me ando con mam*das. Tata se queda y soporten”, dijo la actriz.

Aprovechó para explicar que el único motivo por el que no ha estado en las galas del reality junto al resto de los panelistas para defender a su papá, ha sido porque la producción le dijo que ella no podría estar ahí, solamente fuera de cuadro.

Dentro de la casa únicamente les pidieron ser conscientes de que todo lo que hacen queda grabado y es transmitido, así como ser respetuosos (Captura de pantalla/Vix)

¿Qué dijo María José Suárez sobre Sergio Mayer?

A través de su cuenta de Instagram, María José Suárez se pronunció acerca de lo que parte del Team Infierno hizo a Nicola Porcella la madrugada del sábado 29 de julio.

La histrionisa ha sido compañera de Barby Juárez y es amiga del peruano y por ello exigió justicia por lo que Mayer y Wendy le hicieron.

“¿Qué les pasa? ¿Te gustaría que a tus hijas le hicieran eso? No, ¿verdad? Y no me vengan con mam*das de ‘ay, con los niños no te metas’, no me estoy metiendo con los niños, se llama educación, se llama bullying y se llama acoso sexual, ¿y qué crees? Sí, sí es cárcel”

María José también cuestionó si esa es la verdadera cara de Sergio Mayer, además de que recordó que el actor fue funcionario público y fue parte de la Cámara de Diputados.