Nicola Porcella habría sufrido abuso sexual en La Casa de los Famosos; piden expulsar a Sergio Mayer, De Nigris, Emilio y Wendy

Nicola Porcella habría sufrido un presunto abuso sexual (Vix)

Durante la noche del pasado 28 de julio, se llevó a cabo la fiesta semanal de La Casa de los Famosos México y fue con temática de cavernícolas. Sin embargo, a entradas horas de la madrugada de este sábado, Nicola Porcella habría sufrido un presunto abuso sexual por parte de Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara.

Todo sucedió en el cuarto del Team Infierno, donde entre Wendy y Sergio tiraron al piso a Nicola y le bajaron la ropa interior. Así, entre las risas de Poncho de Nigris, Sergio Mayer procedió a destapar una crema y se la untó a su compañero en las nalgas. Algo que causó indignación entre los usuarios en redes sociales es que en varias ocasiones se escucha a Porcella decirles que paren.

“No, no, no (...) ya, ya, ya no juego”, se le escucha mencionar en varias ocasiones.

Después de dicho momento, Nicola se levantó se cubrió sus genitales con una playera y Poncho dijo: “No mam*s, Sergio, ¿por qué hiciste eso? ¿la crema esa qué era?”.

A esto, Sergio añadió en tono de ‘broma’: “Fue Wendy que se vino cuando lo vio”.

Por su parte, Nicola se continuó cubriendo y se retiró del cuarto para limpiarse. Para ese instante, Emilio Osorio ya estaba en el cuarto.

Pero ahí no terminó todo, pues cuando Porcella regresó con una toalla, Sergio Mayer tomó un cepillo dental y añadió: “Te salvaste porque esto iba directo a ti”.

Momentos más tarde, La Jefa llamó a Sergio Mayer al confesionario para aparentemente regañarlo por sus acciones.

ViX/Televisa.

Usuarios piden expulsión del Team Infierno

Aunque todo sucedió durante la madrugada, varios fueron los espectadores que aún continuaban pendientes de la transmisión 24/7, por lo que a primeras horas de la mañana, los fans del programa comenzaron a exigir que expulsaran de forma inmediata a todos los que participaron en los hechos.

“@LaCasa de los FamososMéxico exigimos la expulsión de Sergio. Esta situación es deplorable”, son algunas de las menciones que aparecen en TikTok.

Mientras que en Twitter otros internautas añadieron: “La producción tiene que sentarlos a TODOS y ponerles los videos de todas las cosas que han hecho y hacerles entender que eso no es normal ni divertido, y menos hacerlo frente a las cámaras porque quieran o no,esos comportamientos influencian a la gente.Lo de la crema fue UN ABUSO y y así tiene que tratarse. Debe tener consecuencias, pero también merece que se hable de lo que se han hecho Nicola y Wendy entre ellos, porque eso tampoco está bien. Aunque sean mis favs. Hay que aceptarlo”.

Nicola Porcella continúa en La Casa de los Famosos

“Es que no fue acoso !! FUE UNA VOL@CION puesto que Nicola estaba vulnerable y sergio mayer le metió la crema”, colocó otra usuaria que vio el momento en que sucedió.

Hasta el momento la producción de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha señalado si aplicará sanciones hacia los involucrados. La posibilidad de expulsión no queda descartada, ya que en una temporada del mismo formato de reality, pero cuando estaba en Telemundo, la influencer Dania fue acosada durante su intercambio en Big Brother Brasil y los culpables fueron expulsados.