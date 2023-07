Dan Crenshaw buscará reunión con AMLO; niega buscar invasión por iniciativa de combate a cárteles

U.S. Representative Dan Crenshaw (R-TX) speaks at a press conference on psychedelics in the National Defense Authorization Act (NDAA) in Washington, U.S., July 13, 2023. REUTERS/Kevin Wurm

El senador del partido Republicano de Estados Unidos, Dan Crenshaw, negó que su propuesta de combatir a los cárteles de la droga con el uso de fuerza militar estadounidense en territorio mexicano sea una medida de invasión.

Te puede interesar: AMLO presume encuesta sobre ingresos en hogares, pero omite disparidad en población indígena y de género

Sus declaraciones se dan tras las tensiones sostenidas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien tachó la propuesta de ser “una ofensa al pueblo de México, una falta a nuestra independencia y soberanía”.

En una entrevista para el medio El País (solicitada por él mismo con el fin de “aclarar” lo señalado), el republicano reiteró que busca formar alianzas con el Gobierno de México con el fin de combatir el narcotráfico.

Te puede interesar: Ex gobernador de Morelos se va contra AMLO por defender a Cuauhtémoc Blanco: “Tropelías y corrupción”

Durante la sesión de preguntas realizada por el periodista Elías Camhaji, el estadounidense detalló que la alianza sería a través de las fuerzas militares y en respeto de la soberanía mexicana.

“Si vamos a ayudar a México va a ser con una relación entre los militares. Es un paso legal, simplemente para que podamos cooperar con el Ejército mexicano si nos invitan. Ese es el segundo paso. López Obrador tiene que pedir ayuda, No entiendo por que AMLO reaccionó así contra mí”, comentó.

López Obrador volvió a condenar las propuestas de intervenir al Ejército de EEUU en la lucha contra el narco en México

Bajo este sentido, destacó que esta relación sería como la que ya se ha establecido con los militares de Colombia o Panamá, países que Crenshaw describió como aliados.

Te puede interesar: Semefo de Baja California contradice a AMLO y dice que sí hay un problema en México por consumo de fentanilo

“El presidente López Obrador sabe que no vamos a invadir México. Él no es un tipo bobo (...) no sé por qué me atacó”, sentenció el republicano quien aseguró que le resultó extraño que su propuesta resultara “tan controversial”.

Y es que desde su perspectiva, catalogar a los cárteles como grupos terroristas y autorizar el uso de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano es un requisito legal que permitiría dar apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que reprochó la negativa de López Obrador así como la política de “abrazos , no balazos” del mandatario.

“Hay operaciones selectivas, pero no hay una guerra. Lo que se necesita es enfocarse en los cárteles como si fueran terroristas, enfrentarlos así. Si no, no es suficiente”, declaró para El País.

(Foto: Twitter/DanCrenshawTX)

Cabe señalar que a inicios de marzo de este año, el Jefe del Ejecutivo mexicano señaló que su gobierno iniciaría una “campaña de información” dirigida a connacionales e hispanos que viven y trabajan en territorio estadounidense para que no voten por los republicanos. En sus declaraciones señaló que buscaría dar a conocer la iniciativa antes citada.

“Desde hoy vamos a iniciar una campaña de información (...) para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta a nuestra independencia y soberanía”, comentó el mandatario federal en su conferencia matutina del 9 de marzo.

En ese sentido, el tabasqueño advirtió que si los republicanos no cambiaban su actitud, les iba a pedir a las y los mexicanos que no voten por dicho partido “porque es intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, sentenció.