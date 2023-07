Apio Quijano se lanzó contra la producción de LCDLF por esta razón

El cantante de "Kabah" se enteró de muchas cosas una vez que salió expulsado de "La Casa de los Famosos" (Archivo)

El Team Infierno perdió por primera vez a uno de sus miembros cuando Apio Quijano salió expulsado de La Casa de los Famosos México. Desde entonces, el cantante de Kabah ya ha tenido la oportunidad de ver el show desde afuera y enterarse de todo lo que se comentaba en el exterior.

En una transmisión en vivo desde sus redes sociales, Apio Quijano explicó las razones por las que considera que la producción del reality show del momento cometió algunas injusticias con respecto a los retos y el papel de Jorge Losa dentro de la competencia.

Y es que las rivalidades dentro de la casa entre el Team Infierno (conformado actualmente por Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella) y los pocos miembros que quedan del Team Cielo ha provocado acaloradas discusiones en las redes sociales.

Algunos internautas acusan que Jorge Losa es un favorito de la producción, y que ha llegado lejos gracias a que se le dan ventajas a la hora de los retos, lo que lo ha convertido en líder de la semana más de una vez, logrando así salvar a personajes como Mariana “La Barby” Juárez y perjudicando al Team Infierno.

Qué dijo Apio Quijano de la producción de “La Casa de los Famosos”

En una transmisión en vivo, el intérprete de La Calle de las sirenas dio su opinión acerca de las acusaciones de miembros de las redes sociales sobre que la producción del show de televisión tiene favoritos, además de favorecer a concursantes como Jorge Losa y querer ver perder a Wendy Guevara y el resto de sus compañeros de equipo.

Apio Quijano confesó que siente que la producción de La Casa de los Famosos fue demasiado exigente con ellos y que las circunstancias le dieron ventaja a otros participantes como Jorge Losa.

“Se que el juego va avanzando, pero no sé, siento que a veces si fueron algo duros con nosotros, con el Team Infierno, creo que en la cuestión del juego no nos ayudaban”, comentó el vocalista.

Asimismo, explicó que Jorge tenía ventaja sobre ellos debido a su fuerza y capacidad física, atributos que muchos de ellos no tenían, y que esto se veía reflejado en los resultados:

“Obviamente en cosas de fuerza... a ver, Jorge es un atleta de alto rendimiento, se ha dedicado a eso, ha hecho un chorro de realitys sobre eso. ¿Pues como le íbamos a ganar? Pues no. Yo hacia mi mayor esfuerzo”.

“Yo soy bien competitivo pero veía a mi Wendy y me daba toda la ternura del mundo porque la veía con su esfuerzo y se sentía chípil de que no lograba. Pues obviamente no, nuestros cuerpos son diferentes al de un atleta de alto rendimiento de este hombre perfecto que es Jorge”, añadió a su argumento.

Finalmente, comentó que esperaba más apoyo por parte de la producción de La Casa de los Famosos, además de evidenciar algunas trampas que hicieron compañeros del otro equipo:

“Era como de ‘ayúdanos un poquito, producción’. Después me enteré que el Team Cielo tenia una pluma y se escribían, me entere hasta aquí, mira nada más”.

¿El novio de Apio Quijano siente celos de la relación que hubo con Jorge Losa dentro de la casa?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, Juan Pablo Serrano, novio de Apio Quijano, confesó que nunca sintió inseguridad de la forma en la que el cantante se llevaba con su compañero, y que incluso, ese tipo de situaciones se hablaron en pareja antes de que se ingresara a La Casa de los Famosos.

Del mismo modo, aseguró que sentía gran respeto y apoyo por su novio y que en su vida como pareja habían sufrido de peores chismes, y aún así se mantuvieron juntos.