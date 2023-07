Regreso a clases: cuáles son las peores marcas cuadernos, según Profeco

La lista de útiles de colegios nacionales incluye la compra de cuadernos. (Cuartoscuro)

La llegada de un nuevo ciclo escolar se encuentra cerca y una de las principales herramientas para que los niños y adolescentes se desempeñen con éxito son los cuadernos. El comprar los útiles escolares con tiempo y planificación puede llegar a representar un importante ahorro en el bolsillo de los padres de familia.

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad en cuadernos de tamaño profesional de cuadrícula grande con 100 hojas en sus diferentes presentaciones: cosidos, engargolados y con espiral, de ello 23 presentaron pasta plastificada y 12 con pasta no plastificada.

Para cada uno de loa casos se verificó que la información al consumidor estuviera completa, los acabados y su contenido neto. Asimismo, a todos aquellos productos que debido a su diseño o construcción, representaran un riesgo al llegar a ser ingeridos, se les aplicó una prueba para determinar si contenían sustancias como plomo, cadmio o cromo.

¿Cuáles son las peores marcas de cuadernos, según Profeco?

De acuerdo con los análisis realizados por la procuraduría se encontraron los siguientes resultados:

- Dos modelos pertenecientes a la marca Scribe (Incolors 1073 y Escolar Plus 7973) no indicaron en su información al consumidor, las dimensiones y gramaje de las hojas, y el New Wave FRS4127E no declaró gramaje.

No todas las marcas de cuadernos cumplen con lo que prometen

- Todos los modelos analizados utilizan papel de 50 a 60 g/m2 , menos Scribe Línea Ejecutiva 1004023, que es de 75 g/m2 . Rayter Ecológico, mismo que según los datos cuenta con un gramaje de 50 g/m2 , sin embargo, se encontró que en realidad es 7.5% menor.

- Los cuadernos que menos resistencia presentaron en sus hojas ante la acción del borrado fueron las marcas Scribe 2903 e Incolors 1073.

- La marca que contuvo menos blanco en sus hojas fue Rayter Ecológico, ya que el papel de sus hojas era reciclado.

- Ya que todas las pastas plastificadas se encontraban libres de de defectos detectables a simple vista, se detectaron manchas y escurrimientos de tinta en hojas, particularmente en Monky, Scribe Ecológico 3803, Convertipap, New Wave FRS4127E y Rayter Ecológico

- Las que menos resistencia presentación ante el desprendimiento de sus hojas fueron las marcas Shot Point Plastificado, New Wave FRS4127E y Danpex LS7803.

- En cuanto a resistencia de pastas el peor modelo fue el New Wave FRS4127E.

- Finalmente, los cuadernos con pastas no plastificadas, se evaluó qué tan impermeables eran, y el que no fue muy bien evaluado fue Rayter Ecológico, pues fue el que absorbió más agua.

FOTO:CUARTOSCURO

¿Cuáles son las mejores marcas de cuadernos, según Profeco?

- Respecto a la resistencia en las hojas al momento de realizar borrados se encontró que las marcas más resistentes fueron: Rhein Ángeles, Pussy Foot y Design.

- Los productos de Scribe 2903, Mega Plus 7513 y Nine to Five 8303 tienen las hojas más blancas del mercado.

- Mientras que los que presentan más resistencia al desprendimiento de hojas fueron dos modelos cosidos y engargolados metálicos: Norma Color y First Class 9213, y el Urman Profesional.

- En cuanto a la resistencia de las pastas, es decir, la fuerza con la que aguantan el desprendimiento fueron: First Class en sus modelos Sweet Candy y Jam Sound, Norma en sus modelos Jean Book y Kiut, Scribe Clásico 2903, Monky Monky y el Urman Profesional.

Cabe mencionar que en el marco de planificación para el próximo ciclo escolar 2023-2024 en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas oficiales para el inicio y el termino de las clases, dando inicio el día 28 de agosto de 2023 y terminando el 16 de julio de 2024.