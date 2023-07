Raquel Bigorra prometió nadar desnuda con expulsados si salvan a Jorge

(Vix/La Casa de los famosos/Captura de pantalla)

El próximo domingo 30 de julio se llevará a cabo una de las galas de eliminación más importantes de La Casa de los Famosos, pues hay tres personas nominadas que se presumen fichas fuertes para llegar a la gran final: Jorge Losa, Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Te puede interesar: Raquel Bigorra acusó a Sergio Mayer de ser enemigo de Wendy Guevara

El Team Infierno se fracturó desde hace algunos días que salió eliminado su primer integrante: Apio Quijano, Hoy, el equipo más querido por los televidentes piensan su estrategia para hacerse con el premio de 4 millones de pesos mexicanos.

En redes sociales, el furor por el reality show del momento está generando más rating que nunca. Y es que, aunque hace algunos días Jorge Losa no era una ficha bien posicionada en el juego, ha repuntado y generado popularidad entre los fans.

Te puede interesar: Apio Quijano reveló si su novio se enojó por su “historia de amor” con Jorge Losa en LCDLF

Raquel Bigorra, quien salió eliminada hace algunas semanas de La Casa de los Famosos, lanzó tremenda estrategia que está pensando para celebrar la hipotética salvación de Jorge Losa.

¿Qué haría Raquel Bigorra para salvar a Jorge Losa?

“¿Qué vamos a hacer para que la gente lo salve? Vamos a encuerarnos como Team Infierno, aunque nos digan copiones”, dijo Raquel Bigorra en una transmisión en vivo de Instagram cuando todavía no estaba enterada de que Emilio Osorio había salvado a Mariana “La Barby” Juárez.

Descripción: La cubana lanzó tremenda promesa para salvar a su favorito de "La Casa de los Famosos" Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Y es que hace algunas semanas, El Team Infierno completo se desnudó y se lanzó a la alberca de La Casa de los Famosos como agradecimiento a la gente por la salvación de Sergio Mayer y Emilio Osorio, y así, junto a Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Apio Quijano, se despojaron de sus ropas y cumplieron su promesa.

Te puede interesar: Ferka y Apio Quijano “pelearon” por Jorge Losa

La cubana planeó algo similar, pero con quienes han salido expulsados: “Pues de la alberca de mi casa, vamos a hacer un challenge en la alberca de mi casa si se salva Jorge...”, dijo. Entre los nombres que mencionó para este reto estuvieron Paul Stanley, Ferka y Sofía.

Raquel Bigorra comentó que planearía bien el reto y que esperaba que los demás estuvieran de acuerdo en este acto para salvar al actual rival número 1 del Team Infierno: “A ver si quieren encuerarse”. Cabe mencionar, que la cubana no mencionó a Bárbara Torres.

Raquel Bigorra reaccionó al “cambio de bando” de La Barby Juárez

En una entrevista con De Primera Mano, Raquel Bigorra contó que la noche de la gala del jueves volvió a su casa muy contenta por todo lo que había sucedido dentro de La Casa de los Famosos: La llamada de Thalía, la visita de la mamá de Nicola y hasta la salvación de la Barby Juárez.

Raquel Bigorra quiso llorar cuando se enteró de que Mariana se había cambiado de equipo (Mariana Barby Juarez/ Cuartoscuro)

Sin embargo, confesó que al llegar a su casa entró a sus redes sociales y se llevó tremenda sorpresa al ver que Mariana, la boxeadora de la casa, se había cambiado de bando y se había unido al Team Infierno.

“No, yo quería llorar, fíjate, quería llorar. Si en su momento le dije ‘yo te apoyo, yo voy por ti’ y ahorita deja a Jorge solo. En mi cabeza no”, dijo la cubana.

“Esa noche me dijo Ferka: ‘tú te imaginas cómo se ha de sentir Jorge’, le dije ‘no pues sí imagínate, solo, si de por si éramos pocos ahora nada’, y me dijo ‘a ver si mañana vamos afuera de la casa a gritarle a Jorge’ y abrió el chat pero resulta que no está Paul”, lamentó la cubana.

En la misma entrevista, Raquel Bigorra confesó que lamentablemente no tuvo el apoyo suficiente por parte de sus compañeros para desnudarse por Jorge.

Raquel Bigorra defendió a Wendy de Sergio Mayer

Recientemente, Sergio Mayer dijo algunas cosas sobre Wendy Guevara que no le gustó nada a los televidentes. Al respecto de esto, Raquel Bigorra se posicionó y lo acusó de ser el verdadero enemigo de la influencer:

“Desde cuando yo les había dicho que dentro de la casa Sergio me había dicho que no ganaba Wendy y ya les dije las razones, que no las quiero ni repetir porque se me hace de lo más retrogrado del mundo (...) Agarren la onda, así se los digo, el enemigo está dentro contra Wendy, no afuera”.