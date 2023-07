Reportan caída de un elevador en el Hospital 46 del IMSS Guadalajara

Reportaron el desplome de un elevador en un hospital del IMSS en Guadalajara (Twitter/ @RealArturoH)

Un nuevo caso de la falta de mantenimiento a los elevadores de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio a conocer la noche de este jueves 27 de julio. A través de redes sociales un usuario reportó que un elevador del Hospital General Regional 46 del IMSS en Guadalajara, Jalisco, se desplomó.

De acuerdo con diferentes testigos que presenciaron los hechos detallaron que al menos ocho personas quedaron atrapadas al momento que el elevador dejó de operar. Aunque hasta el momento no se conocen cuáles fueron las causas del incidente, se detalló que sí había personas a bordo cuando ocurrió la falla.

El elevador transitaba entre los pisos 9 y 10 de la clínica, así que en cuanto se desplomó se activaron los sistemas de emergencia. A diferencia de lo ocurrido en Quintana Roo —donde murió una niña de 6 años— las personas a bordo del elevador no resultaron heridas.

Así quedó el techo del Hospital del IMSS en Guadalajara (Twitter/ @RealArturoH)

Personal del IMSS se acercó al lugar para liberar a quienes estaban atrapados y pudieron salir sin ningún inconveniente; el rescate de las personas se dio antes de que llegaran los cuerpos de emergencia del estado de Jalisco, así que en cuanto llegó personal de Protección Civil únicamente clausuraron el elevador.

Los hechos habrían ocurrido la noche de este jueves, cerca de las 19:00 hrs, según narró un testigo que presenció el momento en el que el elevador falló. Fue el usuario Arturo Herrera (@RealArturoH) en Twitter quién compartió una serie de video y fotografías de lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan heridos, pero sí habría daños materiales, según las fotografías que se difundieron en redes sociales.

El elevador del IMSS Guadalajara suspendió actividades, así que las personas bajaban por las escaleras (Twitter/ @RealArturoH)

Según el relato de la persona que vio el suceso explicó que en cuanto se desplomó el elevador, parte del piso en el que cayó el elevador se abrió por el impacto.

“Estoy en el Hospital 46 del IMSS Guadalajara, un elevador se cayó y se abrió un piso. Les adjunto los videos; tuvieron que sacar a los pacientes algunos por el agujero y otros por el elevador, por las puertas”, narró en un video.

El testigo compartió una serie de videos breves e imágenes de cómo quedó el techo del piso en el que golpeó el elevador, se apreció como parte del platón se desprendió y quedó un agujero en la zona donde pasaba el elevador.

Se volvió a caer el único elevador que funcionaba del Hospital 46 del IMSS en Guadalajara; el elevador quedó entre el piso 10 y 9; había 8 personas atrapadas; se abrió el techo del piso 9. pic.twitter.com/nK6WK0kR4V — Arturo Herrera (@RealArturoH) July 28, 2023

Por otra parte, la persona que denunció el incidente agregó que no se les explicó a los demás derechohabientes de lo que había ocurridos, así que todos los pacientes tuvieron que usar las escaleras pese su poca movilidad. “Se le prohibido al personal difundir videos o fotografías para no evidenciar lo mal que están las instalaciones. Los pacientes tienen que bajar 9 pisos porque no hay elevadores que funcionen”, redactó.

Hasta el corte de información de esta nota, el IMSS no ha emitido algún comunicado al respecto. Pero respondió la denuncia en Twitter, en la que aseguró que se atendería la solicitud.