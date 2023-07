Laura G confiesa por qué abandona Venga la Alegría: “Siempre quieren arruinar mis planes”

La conductora agradeció a TV Azteca por todo el apoyo que recibió durante sus seis años trabajando juntos. (YouTube: Venga la Alegría)

Sin lugar a dudas, Venga la Alegría (VLA) es uno de los programas de TV Azteca que más ha sufrido cambios desde que Sandra Smester abandonó la Dirección de Contenidos, pues en los últimos meses el matutino ha enfrentado la salida de cuatro conductores: Horacio Villalobos, Anette Cuburu, Roger González y William Valdés.

Fue bajo este contexto que en las últimas semanas comenzó a correr un fuerte rumor sobre la posible salida de otro integrante. Se trata nada más ni nada menos que de Laura G, conductora regiomontana que se unió a VLA en 2019 tras el éxito que alcanzó en Sabadazo (Televisa) junto a Cecilia Galliano y Omar Chaparro.

En medio de rumores, la presentadora realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para compartir con sus 3.3 millones de seguidores por qué decidió abandonar su espacio como conductora estelar de Venga la Alegría. Laura comenzó por confesar que el próximo lunes 31 de julio se termina su contrato y decidió no renovarlo porque quiere tomar un descanso laboral para dedicarse a sus hijos, salir de vacaciones y visitar a su familia política en Argentina.

La presentadora aseguró que la televisora ofreció extender su contrato, pero ella no aceptó. (Instagram/@vengalaalegria)

“Llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante porque es una programa donde tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos y yo lo sé perfectamente, no se critica absolutamente de nada, pero estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no quiero perderme absolutamente nada de ellos”, comenzó.

Quiero gozarlos. Y ustedes dirán: ‘Pero de 9 a 1 pm están en la escuela’, sí, pero hay veces que se tienen que quedar aquí en casa porque me tengo que ir a trabajar y la verdad me cuesta mucho trabajo pedir permisos.

La regiomontana de 38 años de edad dejó entrever que tomará una pausa profesional para dedicarse a ser mamá 24/7. Además, aseguró que lleva trabajando en televisión desde que tenía aproximadamente 13 años de edad.

La conductora terminará su contrato el lunes 31 de julio. (Instagram: @lauragii)

“Creo que hacer una pausa también es válido. He reorganizado mi concepto de éxito (...) las personas que tienen hijos y deciden criar a sus hijos al 100% entenderán mucho mi postura. Actualmente tengo tres trabajos, voy a renunciar a uno por el tema de la familia, para tener más libertad, para poder irme sin tener que pedir permiso a un programa que la verdad merece todo mi respeto“, dijo.

Laura G también aseguró que es consiente del riesgo que está tomando, pero confía en que sus otros dos proyectos rindan frutos y no sólo le permitan tener estabilidad económica, también permitan que controle su tiempo.

Y es que no sólo seguirá conduciendo su espacio radiofónico en La mejor, también buscará impulsar su emprendimiento Barco de Papel. Se trata de una empresa que diseña y produce juegos didácticos para niños.

La conductora reconoció que tiene miedo, pero confía en su proyecto. (Instagram/@lauragii)

“Requiere de mí y estoy dispuesta a dárselo todo porque al final yo en cualquier televisora soy una empleada. El día de mañana no me necesitan y chao, llega alguien más. Estoy construyendo mi futuro y quiero ser chingona en mi empresa y mi empresa también requiere tiempo, requiere que vaya a tocar puertas a muchos lugares para que la conozcan”, declaró.