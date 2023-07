Amigas de Wendy Guevara reprobaron la visita de Marlon por esta razón

Amigas de Wendy Guevara reprobaron visita de Marlon (capturas de pantalla)

Wendy Guevara, la favorita del público para ganar el premio de cuatro millones de pesos, recibió una inesperada visita en la Casa de los Famosos. Marlon, quien la influencer ha descrito como su mejor amigo y alguien a quien ama profundamente, apareció por las puertas de la casa en plena dinámica de congelados.

La visita del amigo de la integrante de Las Perdidas generó controversia entre los espectadores y en redes sociales se dividió la opinión al respecto. Amigas de Wendy Guevara, quienes han hablado más de una vez sobre las decisiones de producción en torno a la influencer, también dieron su opinión.

Y es que Wendy más de una ocasión ha sacado a relucir el nombre de Marlon, ya sea para manifestar lo mucho que lo quiere o lo extraña o para jugar a poner celoso a Nicola, famoso peruano que también compite en el reality show del momento.

La vista de Marlon ocurrió justo en el momento en que Wendy no podía moverse, razón por la cual fue bastante breve. El creador de contenido abrazó a su amiga, le soltó un par de palabras y después lanzó tremendo comentario hacia Nicola, declarando la paz entre ellos.

La amiga de Wendy Guevara se pronunció al respecto Credito:IG@evelinlamamita

La reacción de las amistades de Wendy ante la visita de Marlon a “La Casa de los Famosos”

Amigos y amigas de la influencer no se quedaron callados luego de que se percataran que el creador de contenido había entrado a saludar a Wendy Guevara y calificaron la dinámica como injusta por más de una razón.

Evelyn, quien es una de las incondicionales de la integrante de Las Perdidas, se expresó a través de sus redes sociales dejando claro que no le había gustado nada que fuera él el elegido por la producción para darle una sorpresa a la influencer.

“De verdad que no puedo con esto, con la producción, pareciera que odiaran a Wendy, le quieren declarar la guerra, pero obviamente aquí estamos nosotros para defenderla. Están viendo lo que está pasando, todo el hate que está recibiendo mi hermana para que le hayan metido a Marlon, creo que ahora sí se pasó la producción”, manifestó Evelyn.

El amigo de Wendy Guevara se pronunció al respecto Crédito: TikTok/drrandallherrera

También argumentó que quien tendría que haber entrado a La Casa de los Famoso era otra persona: “Pero bueno, ellos saben lo que hacen, pero para eso nos tiene acá para apoyarla, hermanas, si sale nominada Wendy pues ni modo, a votar a votar. Eso la verdad a mí no me gustó. Me hubiera gustado que por ser el cumpleaños de su mamá mejor la hubieran llevado a ella”.

Por su parte, Randall, también amigo de Wendy, se pronunció diciendo que todo había sido orquestado por la producción para que Wendy fallara en la dinámica y así saliera nominada automáticamente:

“Me parece muy injusto lo que está haciendo la producción de La Casa de los Famosos. ¿Cómo va a ser posible que metan a Marlon en un juego de congelados donde fácilmente Wendy se pudo haber movido y quedar nominada? ¿No les parece mucha desventaja contra los demás participantes?”.

La amiga de Guevara habló de la amistad que tienen Crédito: Instagram/evelinlamamita

La hermana de Wendy y Paola desconfían de Marlon

Hace un tiempo, Paola Suárez contó que pidió a Marlon que fuera a visitar a Wendy a La Casa de los Famosos, pero que él puso “pretextos” para no hacerlo.

Por su parte, la hermana de Wendy declaró hace unos días: “Mejor que no vaya. Ya que la Wendy cuando salga pues ya le explicaremos que él fue a llevar las rosas, pero no por su cuenta. Algo así supe, no sé si sea verdad o no. Que mi hermana sepa bien las cosas. Por algo todas las amigas de Wendy ya no le hablan. Si el río suena es que agua lleva”.