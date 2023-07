Secretaría de Salud lanza corrido tumbado contra las adicciones: “Si te metes fentanilo seguro vas a quebrar”

Hugo López-Gatell presentó una canción del género corrido tumbado en el que se habla sobre los peligros del consumo de drogas. (Especial/DEA)

La Secretaría de Salud mantiene su lucha para la prevención de las adicciones, y para ello además de dedicar una sección en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha enfocado en lanzar una canción de corrido tumbado en el cual se advierte sobre el peligro de consumir sustancias como el fentanilo.

Con una canción de aproximadamente dos minutos, la Secretaría de Salud federal advirtió sobre los peligros de consumir drogas: “La muertes, en un polvo que viaja desde el profundo oriente. Que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida”.

Al ritmo de un corrido tumbado, un género que también ha sido criticado por el mismo presidente López Obrador, que lo ha señalado por hacer “apología a la violencia, al lujo barato” y a fomentar el consumo de drogas y poner como ejemplo a los narcotraficantes.

En la canción se muestra a personas bajo los efectos de drogas en ciudades en el extranjero. Se les ve deambulando, tambaleantes e incluso en el piso y rodeados de basura, mientras la letra de la canción hace alusión al consumo de fentanilo.

Se trata de una canción de poco más de dos minutos en la que se mencionan también otras drogas como el crack y la cocaína y el cristal

Fue luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell presentó información sobre la Hepatitis C, como una enfermedad que puede contagiarse derivado del consumo de drogas inyectables, que se presentó el corrido tumbado.

“La cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer”, se escucha mientras en las imágenes se transita de un grupo de jóvenes en una fiesta consumiendo alcohol y drogas, hacia la imagen de personas deambulando intoxicadas por las calles.

El corrido también advirtió sobre la posibilidad de que se consuma fentanilo a través de otras drogas como el crack, el cristal y la cocaína, así como de la posibilidad de ser hospitalizado debido a la sustancia.

El presidente López Obrador ha advertido en repetidas ocasiones sobre el peligro que conlleva el consumo de fentanilo, pero también ha insistido sobre que se trata, como lo dice la canción (”viaja desde el profundo oriente”) de precursores que viajan desde China y arriban a México procedentes de aquel país.