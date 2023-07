Qué es el gaslighting y por qué acusan a Sergio Mayer de aplicarlo a Nicola Porcella

(Vix/Captura de pantalla)

Majo Suárez fue invitada a la Gala de Eliminación en la que estuvo nominado Nicola Porcella y aseguró que su amigo aparentemente sufrió gaslighting por parte de Sergio Mayer, quien es considerado líder del Team Infierno dentro de La Casa de los Famosos México.

El gaslighting es un término que se usa para identificar un tipo de abuso psicológico. Este maltrato sucede cuando alguien provoca que otra persona dude de su percepción de la realidad, esto incluye actividades, emociones, memoria o acciones concretas dentro de un espacio.

Una persona puede hacerle gaslighting a su pareja, amistades o familiares para mantenerles en una posición vulnerable y chantajearla emocionalmente, pues en casos extremos llega un punto en que ya no confían en su propia cordura.

Esto fue lo que dijo la amiga del modelo y locutor peruano: “Nicola es un hombre que tiene esa apariencia de fuerte, pero también un caparazón, él confió y sigue confiando, aunque lo hayan gaslighteado, él sigue creyendo eso y no va a quitar el cariño que siente por Wendy ni su amistad, pero claro que duele”.

Esto último hizo referencia al posicionamiento, pues Wendy se colocó detrás de Nicola.

Quien ejerce gaslighting puede usar frases como: “Claro que lo hiciste, acuérdate”, “tú fuiste la que cambió el dinero de lugar”, “eres demasiado sensible”, “tienes una muy mala memoria”, “sé lo que vas a decir, se te ve en la cara” o “yo no te agredí, tú lo malinterpretaste”.

La palabra traducida al español significa lámpara de gas, pero el término surgió por la película estadounidense Gaslight (1944), esta cinta retrata la historia de Gregory Anton (Charles Boyer), un hombre que busca robar la fortuna de Paula Alquist (Ingrid Bergman), su esposa.

Para lograr su cometido, el protagonista realiza toda clase de acciones negativas como esconder objetos, minimizar sus sentimientos, poner en duda su memoria, hacerle creer que realizó ciertas actividades, pero no lo recuerda —siendo que fue él— e incluso baja el flujo de gas en una lámpara de fuego, cuando ella lo nota, él sostiene que la intensidad de luz sigue siendo la misma. Esta última acción es la que da nombre a la película.

Qué pasó con Nicola Porcella y por qué habría sufrido gaslight

Días antes del domingo 23 de julio, el modelo peruano le confió a sus compañeros un episodio delicado de su vida, pues una de sus ex parejas lo acusó de violencia psicológica y física en su país natal. Este suceso afectó su imagen pública, pues incluso tuvo que salir de un programa.

“La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho ‘lárgate’... Está enfermo”, dijo la modelo en un audio.

Después de haber hablado sobre lo ocurrido, Nicola comenzó a sentirse preocupado porque la relación con sus amigos se viera afectada, esta situación se incrementó cuando Wendy Guevara le dijo que no la tocara, pues debía respetarla “al ser una señorita”.

Porcella interpretó que lo había rechazado por considerarlo violento, pero la influencer integrante de Las Perdidas reveló que ese tipo de bromas y reclamos forman parte de su dinámica amistosa.

Además, Nicola Porcella vivió un ataque de ansiedad al interior de La Casa de los Famosos México, el episodio fue tan fuerte que terminó golpeando su mano contra la puerta de la habitación Cielo y resultó lastimado.

Durante toda la semana, sus compañeros del Team Infierno intuyeron que estaba presionado y afectado por el riesgo de ser eliminado; aunque Nicola mostró fidelidad a sus allegados, las personas fuera del reality aseguraron que había sido manipulado y que sus sentimientos habían sido minimizados, ya que dijeron en varias ocasiones que el modelo estaba “tomando todo a mal por la tensión”.