“No nos dejaban salir”: devastador testimonio de una sobreviviente de la tragedia de Beer House

Sylvia Ruiz recordó los momentos de terror de la madrugada del 22 de julio. (Captura Sylvia Ruiz)

Luto, miedo y llamas permearon entre habitantes de San Luis Río Colorado, en Sonora, tras la tragedia del bar Beer House que dejó a 11 personas fallecidas y varias más heridas.

Te puede interesar: Acosó a mujeres en bar, lo echaron e incendió el lugar donde murieron 11 personas en Sonora | VIDEO

“Se murieron 11 personas anoche. Y en mi cabeza no dejan de estar las imágenes del muchacho, del dueño del bar, los meseros, las meseras, el grupo de rock”, recordó entre lágrimas Sylvia Ruiz, una de las sobrevivientes del siniestro de la madrugada del 22 de julio.

La mujer atestiguó cómo aquella noche de diversión y ska se convirtió en desgracia. Ello, a manos de un joven que tomó represalias tras ser desalojado del lugar por presuntamente acosar las comensales — y con quien Sylvia convivió antes del atroz crimen.

“Ya me estaba ahogando”, así escapó de las llamas

Sylvia sobrevivió a la tragedia de Beer House, en Sonora. (REUTERS/Victor Medina)

Bastaron de pocos segundos para que las llamas provocadas por quien medios identificaron como José Luis “N” invadieran el interior del local nocturno con al menos 50 personas aún dentro. Sylvia entre ellas.

Te puede interesar: Quiénes eran los tres músicos de la banda Mitosis que murieron en incendio del bar en Sonora

La fémina recordó que ella salía del sanitario cuando su amiga la jaló para poder escapar juntas del fuego. A ello, recordó que ambas y otras personas no pudieron evacuar al instante ya que alguien impedía el paso en una de las puertas. Sin embargo, el miedo y el poco oxígeno restante movieron a Sylvia a luchar por sobrevivir.

“Empujé bien fuerte a alguien que estaba en frente. No nos dejaban salir. En la puerta alguien estaba deteniendo. Y yo dije: ‘No. Tenemos que salir’. Ya me estaba ahogando. Empujé bien fuerte, tan fuerte que fuimos a dar en el piso, pero afuera”, rememoró entre lágrimas.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora señaló que el incendio fue provocado por un hombre, y que ya se investiga la situación para dar con su paradero

Sylvia aclaró el supuesto acoso

En el live de Facebook, Sylvia recordó la apariencia física de quien refirió como “el muchachito”. Un joven “chaparrito”, “flaquillo”, de presencia humilde, con la ropa engrasada y una caguama en la mano: “Se veía que acababa de salir de trabajar como de un taller mecánico”, relató.

Te puede interesar: Incendio en bar de Sonora: así fue como roció combustible en la entrada para quemarlos, murieron 11 | VIDEOS

De acuerdo con la Fiscalía del estado, personal del lugar desalojaron al hombre por sostener un altercado que se desató tras ser señalado de molestar a algunas mujeres. Una versión que se contrapone al testimonio de Sylvia.

Pese a afirmar que el sujeto sí la observó por algunos momentos de la noche, la mujer aseguró que no acosó a ninguna comensal. Tanto así que, incluso, no le negó sentarse en la misma mesa donde Sylvia se hallaba con otra amiga.

“El muchacho nos dijo que si lo dejábamos sentar. Lo dejamos sentar. (...) De repente nos decía: ‘Si las molesto, me levanto o me quito’. Nosotras decíamos que no”. Poco después, dijo, se acercó a otras mesas también con mujeres ocupando los asientos, a quienes les mandó flores y globos.

(REUTERS / Victor Medina)

“Volteé y miré. Y estaba baile y baile”, declaró y ventiló que habría sido “un tipo grande” el que lo acusó de molestar a las comensales para posteriormente agredirlo.

“De repente, ya lo tenía en frente de mí y un tipo grande que estaba consumiendo, no era de seguridad, lo traía golpeándolo. Y yo le decía: ‘¿Qué te pasa? Déjalo. Solamente está muy tomado. ‘¿Por qué lo golpeas”, a lo que el agresor le afirmó que el joven “estaba enfadando” a las féminas. “Yo no miré que las estuviera molestado. Yo nomás miré que estaba bailando con ellas”.

“Sí se miraba humilde, pero no les estaba haciendo nada. Estaba muy tomado. (...) No estaba molestando. Estaba bailando y les estaba bailando (a las otras mujeres). A mí no me hizo sentir mal. No me miraba de una manera lasciva”, aunó en diferentes momentos del relato.

“Este muchacho que lo empujó y lo golpeó, yo creo que no era para tanto. Con hablar con él, tranquilizarlo (era suficiente). No eran las maneras y vean lo que provocó”.

(CUARTOSCURO.COM)

Detienen al presunto responsable

El mismo 22 de julio, el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, dio a conocer la detención del hombre que provocó el incendio. Aunque no brindó mayores informes, indicó que su aseguramiento fue realizado por Policías Municipales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, José Luis “N” fue detenido en San Luis Río Colorado, en un retén que se desplegó en la carretera San Luis - Sonoyta, a la altura del kilómetro 176+200.

Entre los cargos que se le imputan destacan homicidio intencional calificado, lesiones calificadas y daño a propiedad ajena, por lo que podría enfrentar una sentencia de por vida tras las rejas, según lo informado por el fiscal Rómulo Salas.