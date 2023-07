Montserrat Oliver estaría a punto de divorciarse por causa de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova (Foto: Instagram/montserrat33)(Instagram/@montseyjoetv)

Hace algunos años, Montserrat Oliver y la modelo Yaya Kosikova contrajeron matrimonio; sin embargo, podrían estar cerca de la separación según lo contado por Emilio Morales, publirrelacionista, en el programa de YouTube de la periodista Inés Moreno.

La pareja se conoció en 2015 y en 2016 hicieron formal su relación. Mientras que Montserrat Oliver llevó a su nueva novia a conocer las pirámides de Teotihuacán, Yaya Kosikoka se llevó de viaje a la conductora de televisión para que conociera Eslovaquia, lugar que la vio nacer. En ese viaje, la titular de Montse & Joe conoció a la familia de su ahora esposa.

Fue en 2020 que finalmente se dieron el sí. La pareja contrajo nupcias en un evento muy privado junto a sus familiares y amigos. Esto ocurrió en la casa que comparten en Texas, Estados Unidos. Vestidas de blanco, continuaron su romance como una familia. Medio año después hicieron público que ya estaban casadas.

Cabe mencionar, que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade también fueron pareja hace ya varios años. A pesar de que su romance terminó, ambas decidieron seguir siendo muy buenas amigas y hasta comparten proyectos de televisión. En más de una ocasión, las dos han expresado que, a pesar de estar separadas, hay un sentimiento de amor puro entre ellas.

Qué se dijo sobre el supuesto divorcio y cómo estaría Yolanda Andrade involucrada

Según el también mánager, la razón de la ruptura tendría nombre y apellido: Yolanda Andrade. Supuestamente, desde que la salud de la conductora de televisión se vio afectada por un aneurisma que la alejó varias meses del ojo público, Montserrat Oliver comenzó a pasar demasiado tiempo con ella.

“Digamos que se ha desbocado por atender a su amiga y su ex, pues tienen un cariño muy importante, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver”, dijo Morales.

Y es que la conductora pasó por un un momento de salud realmente crítico que la preocupó a tal punto de pensar que estaba al borde de la muerte. Tal fue su miedo que decidió despedirse de sus amigos y familiares; sin embargo, gracias a la atención de los doctores logró mejorar con el paso del tiempo.

Esta situación habría derivado en el descontento de Yaya Kosikova, esposa de Oliver. Emilio Morales aseguró que, según una fuente cercana a la pareja, ya ni siquiera están viviendo bajo el mismo techo.

“Yaya ya le dijo a Montserrat: ‘ya no puedo, resuelve tu problema con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’”, aseguró Emilio Morales, aunque especificó que la europea no lo había dicho con mala intención: “Están analizando lo del divorcio, no es el momento; sin embargo, ya se tocó el tema”.

Por su parte, Inés Moreno, periodista de espectáculos, señaló que sabía de muy buena fuente que Yaya Kosikova no se caía muy bien con Yolanda Andrade:

“Antes de casarse ya llevaban un tiempo. Creo que primero estuvo con Barbara Coppel y luego estuvo con Yaya. Yo siempre supe que no se caían bien. Hay personas que me contaron que Yaya era como muy impositiva con Montse y que la hacía cambiar... no era como la misma. Yolanda con Yaya no se caían. Entonces ahora con esto pues suena muy lógico, de por sí no le caía y ahora se la pasa con ella y al pendiente... pues sí, es lógico”.

Ante esto, Emilio Morales dijo que espera que la situación no vaya a peor y que Yaya y Montserrat Oliver no lleguen al divorcio: “Ojalá lo resuelvan. Seguramente le ha ganado esta parte emotiva y emocional de estar con Yolanda. Estoy seguro que siendo lo inteligente que es Montse, va a decir ‘a lo mejor sí estoy descuidando a mi esposa’”.