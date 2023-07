Yolanda Andrade preocupó a fans por su apariencia tras crisis de salud

Yolanda Andrade por primera vez se dejó ver sin el parche en el ojo desde hace meses (Instagram/@yolandaamor)

A meses de haber tenido una crisis de salud y estar en tratamiento por un aneurisma, Yolanda Andrade preocupó a sus fans ya que comenzó a circular un video en el que está sin el parche que ahora lleva en el ojo, evidenciando cómo se ve esa parte de su cara.

Te puede interesar: ¿Nuevo romance? Yolanda Andrade reaparece junto Michel Kuri, exnovio de Lucero

Yolanda aún se encuentra recuperándose del aneurisma que le fue detectado en el ojo, por lo que ya se reincorporó a las grabaciones de Montse & Joe, pero siempre con un parche. Esto le ha servido para prevenir que la luz del set le cause alguna molestia, pues es muy sensible a cualquier estímulo.

Fue por esto que cuando su hermana Marilé, hace unos días publicó un video en el que se ve a la presentadora sin el parche, llamó la atención de sus fanáticos.

Marilé, su hermana, fue quien compartió este video (Captura de pantalla/Instagram)

En las imágenes, Marilé le está suministrando medicamento a Yolanda. La actriz no llevaba maquillaje, ni gafas de sol ni el parche, dejando al descubierto el lado derecho de su cara por primera vez desde que salió del hospital.

Te puede interesar: K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Ya que su rostro está hinchado, su ojo derecho caído y hace muecas de dolor, el video rápidamente comenzó a circular por redes sociales, preocupando a su público.

Algunos comentarios de internautas mencionaron que se ve “demacrada”, “cansada” o que, incluso, no parece ser ella. “En lo personal, no se vale que la exhiban así”, “Pensé que era una viejita, qué fuerte verla así”, “Qué mayor se ve”, “Esa persona no es Yolanda”, escribieron en los comentarios del video.

Te puede interesar: El top de series más vistas en Disney+ México

Sin embargo, ella respondió, asegurando que “yo voy mejorando, estaba peor”.

Yolanda Andrade aún está en tratamiento por el aneurisma que le fue detectado en el ojo

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

A finales de abril, la protagonista de Las secretas intenciones fue hospitalizada de emergencia porque vomitó sangre en su casa. Su hermana fue la responsable de llevarla al nosocomio pues, aparentemente, ella habría perdido la consciencia.

A partir de esto le diagnosticaron una fuerte gastritis; sin embargo, no lograban darle un diagnóstico para lo que tenía en la cabeza, pues ella sólo decía que le dolía mucho.

Tras días de estudios de laboratorio y observación médica, dieron de alta a Yolanda, pero aún sin un diagnóstico.

La actriz ha mencionado que cayó en depresión durante las semanas que estuvo bajo observación médica (Instagram/@montseyjoetv)

Luego de días en casa, los médicos confirmaron que lo que tenía la presentadora era un aneurisma, por ello se le hinchó la cara y le dolía la cabeza, además de que comenzó a ser muy sensible a la luz.

Desde entonces, Andrade decidió alejarse por un tiempo de las redes sociales y la televisión, hasta tener avances en su estado de salud. En varias ocasiones intentó regresar a las grabaciones de Montse & Joe, pero no lo logró por cómo se sentía.

Finalmente, el pasado 14 de junio hizo oficial su regreso al programa de Unicable, aunque sigue utilizando el parche en el ojo para evitar que las luces del set la lastimen.

¿Qué es un aneurisma, diagnóstico de Yolanda Andrade?

La actriz ha estado en Motse & Joe, donde explicó que su salud ha mejorado (Captura de pantalla/YouTube)

Yolanda tiene un aneurisma en el ojo, que es el ensanchamiento de un aparte de una arteria. Los aneurismas pueden aparecer en diferentes lugares del cuerpo, pero los que están en el cerebro suelen ser los más riesgosos.

Ya que el aneurisma puede reventar, cuando están en el cerebro provocan fuertes dolores de cabeza, lesiones neurológicas, coma e, inclusive, pueden causar la muerte.

Ya que Andrade estaba al tanto de los riesgoso que era su diagnóstico, llegó a pensar en que moriría y se despidió de su familia y amigos más cercanos; no obstante, actualmente se encuentra recuperándose exitosamente y volviendo a sus actividades diarias.