Cuál es la poderosa planta mexicana que ayuda a controlar la diabetes

El control de la diabetes también se puede auxiliar con plantas medicinales

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, al cual también se le conoce como azúcar en la sangre, es demasiado alto. Dicho elemento es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos que se consumen en el día a día.

Asimismo, la insulina es una hormona que produce en páncreas y que ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para poder ser usadas como energía. En algunas ocasiones el cuerpo no logra producir la suficiente cantidad o en determinados casos no produce nada de insulina o no la utiliza adecuadamente y la glucosa que queda en la sangre no llega a las células.

Con el paso del tiempo, el exceso de la glucosa en la sangre puede llegar a causar problemas de salud. A pesar de que la diabetes no tiene cura, la persona que la presenta tiene la opción de tomar las medidas necesarias para controlar su enfermedad y mantenerse sano, motivo por el cual se dio a conocer que existe una planta mexicana que ayuda a controlar los niveles de la diabetes.

Las partes del árbol de tejocote es ideal para ayudar a controlar la diabetes (foto: Segob)

Se trata de una planta científicamente conocida como Crataegus pubescens (Kunth) Steudel, comúnmente conocida como tejocote, sin embargo, cuenta con algunos otros nombres, por ejemplo: pedyi, Texocotl (náhuatl) que se traduce como “piedra agria”, en Chiapas como kanal chishte, manzanilla, manzanita, tejocote cimarrón, Estado de México como npeni (otomí) y en Michoacán como karhasi (purhépecha).

El tejocote es nativo de México y generalmente habita en climas templados, entre los mil y hasta los 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar, además crece a las orillas de los caminos, en los parques y en los huertos. Se trata de un árbol que crece hasta 10 metros de alto, cuenta con hojas dentadas de color verde oscuro arriba y verde pálido dentro.

Sus flores normalmente son solitarias y blancas, mientras que sus frutos son esféricos, amarillentos o anaranjados y con pequeñas semillas, las cuales son lisas y de color café. Entre sus usos principales se encuentra el tratamiento contra la diabetes, para ello es necesario machacar la raíz de la planta, posteriormente cocerla, luego remojarla en alcohol y finalmente beber la mezcla obtenida.

¿Cuáles son los beneficios de consumir tejocote?

De acuerdo con un artículo titulado Guía Ilustrada de Plantas Medicinales en el Valle de México publicado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el tejocote cuenta con múltiples usos medicinales, tales como mejorar la circulación coronaria y modera las contracciones en caso de taquicardia, además de ser diurético.

El tejocote cuenta con múltiples beneficios para la salud (foto: Segob)

Asimismo, funciona como un eficaz tratamiento contra la bronquitis, los resfriados y el dolor de pulmón, para ello será necesario hervir el fruto de la planta y posteriormente ingerir el líquido obtenido. También ayuda a combatir la diarrea, las amibas, la disentería, los dolores de estómago y corajes, así como los padecimientos relacionados con los riñones, en este caso se tendrán que cocer algunas hojas de planta junto con un pedazo de corteza y posteriormente ingerir la infusión.

Por otra parte, algunos de los beneficios que aporta el fruto de la planta, es decir el tejocote, son los siguientes:

- Favorece la coagulación sanguínea.

- Es un alimento ideal para los diabéticos ya que disminuye los niveles de glucosa en la sangre.

- Aporta altos contenidos en vitamina C y calcio.

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Es rico en vitaminas del complejo B.

El consumo de este fruto logra aportar un gran valor nutricional, puesto que contiene un alto nivel de calcio, mismo que fortalece los huesos y dientes, de hierro y de complejo B, el cual es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, el cuidado de la piel, las uñas y el cabello.