“Te amo, chango”: Karol Sevilla reacciona al video de Emilio Osorio llorando por ella

Cada día que pasa, Emilio Osorio ha demostrado que siente la ausencia de su novia.

Finalmente, luego de dos largos meses, Karol Sevilla por fin da señales de que apoya a su novio Emilio Osorio, quien en varias ocasiones ha llorado por que la actriz no ha ido a apoyarlo afuera de La Casa de los Famosos.

Durante una de las dinámicas en el reality show, en la que consistían en que todos los participantes revelaron fotos de sus destacados momentos de su vida, llegó el turno del actor, quien no contuvo las lágrimas al ver una imagen donde aparece con su novia.

Entre las fotos vimos fotos con sus padres, Niurka Marcos y Juan Osorio, con el actor Joaquín Bondoni, con quien interpretó la telenovela Juntos el corazón nunca se equivoca, y una con su novia Karol Sevilla, a quien le dedicó un mensaje muy especial.

“Creo que hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges y a pesar de que muchas cosas que hemos vivido, buenas y malas, y que a veces yo he sido un ido%%, a veces ella también, es una niña que llegó a mi vida sin avisar, de pronto estaba ahí, pensé que era una persona más con la que iba a compartir y de pronto ya pasaron tres años de conocerla, si la conocerían todos los millones de personas que la siguen, si la conocieran de verdad se enamorarían 10 veces más de ella”, comentó Emilio en el cuarto Oscuro de la Casa de los Famosos.

Sosteniendo una foto con su novio, Emilio no pudo aguantar las lágrimas.

Karol se declara fan del Team Infierno

Emilio, desde el comienzo del reality show, expresó su añoranza por Karol, quien al describirla, aseguró que su personalidad le recuerda a sus padres.

“Es ocurrente, me recuerda mucho a mi madre, a veces me recuerda también a mi padre, espero que éste extrañando tantito, como yo la estoy extrañando mucho, la amo y la extraño”, detalló en el cuarto del Team Infierno.

Tras ver el video publicado en las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos, Karol Sevilla demostró que también extraña a su novio y se disculpó por no estar a su lado echándole porras.

Karol reaccionó al video de Emilio en redes sociales.

“Chango, te amo!! te extraño mucho mucho, ando trabajando pero al pendiente de ti siempre, team infierno”, escribió la cantante, quien se encuentra por el momento en Perú en un circo.

Este martes 18 de julio, Karol Sevilla se hizo presente en conferencia de prensa para hablar sobre este nuevo proyecto con el circo de la Chola Chabuca.

Karol Sevilla emocionada con ser parte del elenco del circo de la Chola Chabuca.

La cantante se mostró feliz por formar parte de la nueva temporada circense de la Chola Chabuca, que se estrenará el 21 de julio en Plaza Norte.

“‘Soy Luna’ para mí no es una sombra, estoy en otra etapa de mi vida completamente diferente, por eso estoy acá. Me siento feliz y agradecida con la Cholita que me ha traído”, resaltó.