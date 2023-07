Quién es Karol Sevilla, la supuesta novia de Emilio Osorio

(Ig: @emiio.marcos) (Ig: karolsevillaof)

Emilio Osorio, integrante del reality show La Casa de los Famosos, durante su participación en este programa de televisión en un par de ocasiones confesó su amor y confirmó su relación con Karol Sevilla, o al menos eso dice el hijo de Niurka y el productor Juan Osorio. Pero quién es ella en realidad, porque si bien tiene una carrera artística, los reflectores apuntaron con más fuerza sobre ella después de que el muchacho de 20 años la recordara en su estancia en el concurso.

La joven de 23 años de edad inició su trayectoria como actriz debutando en la telenovela Querida Enemiga, al lado de importantes figuras del mundo del entretenimiento como Ana Layevska, Gabriel Soto y Carmen Becerra. En esta producción tuvo un papel secundario, pero cabe destacar que tan sólo tenía 9 años de edad.

A pesar de que no tuvo un rol importante después de esta novela, llegó la oportunidad que tanto esperaba, audicionó para uno de los proyectos juveniles e infantiles más exitosos de los últimos tiempos dentro de la televisión mexicana, se trató de la serie Soy Luna, donde obtuvo el papel protagónico como Luna Valente. En este momento ella tenía 19 años de edad.

Cabe destacar que antes de incursionar dentro del mundo de la actuación, Karol Sevilla inició un canal de YouTube donde compartía su día a día, probaba algunos productos que compraba o le eran donados para su promoción, así como un par de producciones audiovisuales que, a pesar de tener miles de reproducciones, no eran suficiente para que despegara a tener un éxito internacional.

Emilio Osorio inició un romance con Karol Sevilla que duró alrededor de un año. (Foto: Televisa)

Tal fue la importancia de este proyecto para Sevilla que confirmó. en una entrevista que otorgó a Yordi Rosado, que fue lo más importante que hizo dentro de su carrera artística, así lo contó:

“Soy Luna fue lo más importante de mi carrera. No demerito lo que he hecho… A la semana me llamaron, me dicen ‘hola Karol, queremos hablar contigo, queremos darte la bienvenida a la familia Disney. Te quedaste en el proyecto’ Yo les dije gracias y me dicen ‘eres la protagonista de esta historia... felicidades”.

Karol Sevilla también probó suerte como cantante y al parecer, hasta el momento, fue un acierto porque se volvió famosa dentro de las plataformas digitales. Sus últimas tres canciones (Pase Lo Que Pase, Dime Dime y Miedo de Sentir) fueron un éxito al contar con más de un millón de reproducciones sólo en YouTube.

El joven habló en la casa de los famosos sobre su relación con Karol. (Tiktok lacasadelosfamososmx)

Fue alrededor de los inicios de 2021 que se descubrió que la youtuber y cantante tenía una relación formal con Emilio Osorio, ellos compartían momentos tiernos de su noviazgo en redes sociales donde se mostraban muy enamorados; sin embargo, su romance sólo duró poco más de un año porque en 2022 anunciaron su rompimiento. Dejando en claro que terminaron en buenos términos y mantenían una amistad.

Pero eso no impidió que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio continuara extrañándola y pensando en ella. Fue en una fiesta de La Casa de los Famosos donde se sinceró y aseguró que la echaba de menos. A pesar de que fue consolado por un par de integrantes, incluida Wendy Guevara, no pudo evitar el llanto.

Una vez que estuvo más tranquilo, días después, Emilio Osorio inclusive planeó y contó cómo le pediría a Karol Sevilla que fuera su esposa. Pero, por otra parte, le reclamó porque no “ha dado una señal” ni tras la nominación del joven que pudo haber sido el quinto eliminado del reality show.

Emilio Osorio confesó que ya sabe cómo le pedirá matrimonio a Karol Sevilla. Crédito: Televisa Vix

¿Qué sigue en la carrera artística de Karol Sevilla?

Karol Sevilla actualmente se encuentra en un gran reto dentro de su trayectoria musical y actoral, la joven confirmó en una entrevista con los medios de comunicación que estaba a punto de irse de México rumbo a Perú para un proyecto que tiene en puerta.

En cambio, a ser cuestionada sobre el tema de Emilio Osorio dijo que lo está apoyando, como siempre ha sido, sin descartar o confirmar una relación amorosa.