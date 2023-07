Tribunal ordenó sanción contra Layda Sansores por violencia política de género

Layda Sansores fue hallada responsable de actos de violencia de género en contra de varias integrantes del PRI. (Cuartoscuro)

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, cometió violencia política de género en contra de un grupo de diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La resolución del Tribunal se derivó de una denuncia colectiva por parte de las legisladoras priistas en contra de Sansores, luego de que en su programa “Martes del Jaguar” del 5 de julio de 2022 aseguró tener acceso a fotografías íntimas de ellas.

Según la gobernadora adscrita al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las diputadas le habrían enviado este tipo de contenido al líder del partido tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, a cambio de candidaturas o favores políticos.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar [intimar] así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo Sansores San Román en aquella ocasión.

Fue en el "Martes del Jaguar" del 5 de julio de 2022 que Sansores incurrió en estas conductas. (Cuartoscuro)

Desde que la mandataria realizó dichas expresiones, varias integrantes de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se lanzaron en su contra, pues habría incurrido en una invasión a su privacidad, así como en actos de violencia de género por victimizar a las funcionarias y no haber levantado una denuncia por la difusión del material.

“Al haber declarado que presumiblemente posee contenido fotográfico de ‘diputadas’, victimiza a quienes ocupamos ese cargo y nos coloca en una situación de vulnerabilidad, además de que ejerce, en contra de todas nosotras, evidentes conductas de violencia de género”, fue una de los señalamientos contra Sansores, emitido por la diputada Jaqueline Hinojosa.

En un primer momento, la Sala Regional Especializada del Tribunal resolvió que Sansores sí había cometido violencia política de género e impuso sanciones económicas en su contra. Sin embargo, este dictamen fue impugnado, por lo que llegó a la Sala Superior.

La máxima instancia del TEPJF ratificó la conducta en perjuicio de las diputadas y, a manera de castigar tales actos, ordenó la inscripción de Layda Sansores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

En su intento por atacar a Alejandro Moreno, Layda Sansores vulneró los derechos de las diputadas priistas. (Youtube/Layda Sansores|Cuartoscuro)

Con esto, Layda Sansores se convertirá en la primera gobernadora del país en ser incluida en dicha lista. Aunque el primer dictamen de la Sala Regional había establecido que debía permanecer en el registro durante cuatro años y seis meses, la Sala Superior propuso que se realice un ajuste a tal temporalidad. Hasta el momento de la presente publicación, no se ha establecido el tiempo que la funcionaria estará inscrita en el padrón.

A raíz de esta discusión, el TEPJF sugirió un nuevo análisis para verificar si otras personas denunciadas por estos hechos efectivamente habrían incurrido en actos de violencia política de género.

Entre las y los denunciados por las diputadas del PRI, además de Sansores, se encuentran Erick Alejandro Reyes León (dirigente estatal de Morena), Raúl Sales Heredia (director del Sistema de Televisión y Radio de Campeche), así como comunicadores e influencers que difundieron el mensaje de Sansores, incluidos Alfredo Jalife, Juncal Solano e Ignacio Rodríguez Ceballos.