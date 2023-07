Shanik Aspe compartió el nacimiento de su bebé en fotos desde el hospital: “Parto natural”

Shanik Aspe se convirtió en madre por segunda vez a sus 38 años (Foto: Instagram)

Tras anunciar con bombo y platillo a finales de enero de este 2023 que se encontraba nuevamente embarazada, la conductora Shanik Aspe compartió con sus seguidores que se convirtió nuevamente en madre este martes 18 de julio a través de un parto natural que ocurrió exitosamente y sin contratiempos.

Fue durante la tarde de este miércoles 19 cuando la también modelo compartió que después de nueve meses de gestación, el bebé que procreó junto a su esposo, el abogado Mauricio Odiardi, ya se encuentra en sus brazos.

Con mucha emoción, la ex jueza de Este es mi estilo informó el nacimiento de su segundo hijo y destacó lo feliz que está por haber dado a luz al pequeño, quien se encuentra en buen estado de salud y a quien ha llamado por nombre Valentino.

Al pie de un carrusel de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, la famosa socialité mexicana que aparece en el polémico reality show Made in México de Netflix agradeció al equipo médico que la acompañó en el alumbramiento y destacó que el nacimiento del bebé ocurrió tal y como lo había planeado.

La conductora compartió que el alumbramiento de Valentino transcurrió sin contratiempos (Foto: Instagram)

También le dedicó unas palabras a su familia por siempre estar al pendiente de ella en todo momento de su segundo embarazo. “Gracias por ayudarnos a vivir esta experiencia insuperable que @mauodiardi y yo jamás olvidaremos”, escribió la conductora de TV Azteca.

Y agregó: “Gracias a todos los que han estado tan pendientes de nosotros, mamá y bebé estamos muy bien, los queremos! #diosesbueno #godisgood”.

“Bienvenido al mundo Valentino Odiardi Aspe. Este 18 de julio por ahí de las 5 y media de la tarde nació por parto natural nuestro pequeño Valentino rodeado de mucho amor y del mejor equipo de médicos que pudimos pedir”

La presentadora agradeció al equipo médico que le brindó su apoyo (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, fans, amigos y familiares de la famosa de 38 años reaccionaron a la noticia y felicitaron a los flamantes padres ante la llegada del hermano menor de Carlotta, la primogénita de la feliz pareja.

“Qué bendición! Felicidades Shanik y Mau. Bienvenido Valentino!”, escribió la conductora y cantante Cynthia Rodríguez, quien también está próxima a dar a luz su primer bebé, fruto de su relación con el cantante Carlos Rivera.

“Qué buena noticia! Felicidades a los 4. Qué gusto que ya esté con nostros el chamaco y que sea siempre muy feliz en esa buena familia que le tocó! Los quiero harto”, escribió por su parte el presentador Mauricio Mancera.

“Ay, felicidades a los 4″, esribió Laura G; “Amiga, qué bendición, un niño muy bendecido en tener padres como ustedes”, anotó por su parte Vanessa Claudio. “Dios es bueno! Bienvenido Valentino! Qué lindo que elegiste una familia tan maravillosa y llena de tanto amor! te queremos”, escribió Jimena Pérez La Choco.

Así mismo personalidades como Fernando Gay, Paulina Mercado, Gaby Crassus, Ricardo Casares, Linet Puente y Regina Murguía le han hecho llegar sus mejores deseos a Shanik Aspe en su publicación.

La conductora se convirtió en madre por primera vez en 2020 cuando dio a luz a la pequeña Carlotta (Foto: Instagram)

A finales de enero de este 2023, la conductora contó a la revista Quién cómo fue que llegó su segundo embarazo, el cual sucedió “sin planearlo”, pues quería seguir disfrutando de su primera hija, quien nació en 2020.

“Estoy super agradecida con Dios porque normalmente planeo cosas y nunca me salen, entonces un día decido que yo no debería planear nada porque todo me salía al revés y cuando tuve a Carlotta, que fue tan intenso en medio de la pandemia y nos volvimos tan dependientes, de alguna manera cuando pensaba en tener otro bebé decía: ‘no’, no porque no quiero que nadie me robe este tiempo con ella y poderme dedicar en tiempo y en alma a ella”, expresó entonces.