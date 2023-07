Lucero auguró reconciliación con uno de sus grandes amores

Lucero aseguró que retomará su romance con uno de sus examores. (Especial)

La separación amorosa del empresario Michel Kuri y la cantante Lucero Hogaza conmocionó la esfera del entretenimiento nacional después de que mantuvieron una relación por más de 10 años; sin embargo, los fans de la intérprete de Electricidad respaldaron la decisión de la artistas y lanzaron una petición a la que ella contestó diciendo que es altamente probable que retome su romance con uno de sus examores.

Te puede interesar: ¡Hasta que se nos hizo! Fans piden reconciliación entre Lucero y Mijares

Cabe destacar que la solicitud que hicieron los seguidores de Lucero fue que volviera a formar una vida en pareja con Manuel Mijares, a quien consideran como la mejor historia de amor que ha tenido la también actriz a lo largo de su vida, asimismo aseguraron que harían muy feliz a Lucero Mijares por tener a sus papás juntos.

Ante esta petición la cantante fue cuestionada por los medios de comunicación sobre si escucharía a sus fans e intentaría, nuevamente, mantener un noviazgo o matrimonio con el intérprete de Para Amarnos Más, especialmente en estos momentos que comparten una gira juntos, lo cuál convertiría el momento en algo mucho más romántico, consideraron sus fanáticos.

Te puede interesar: ¿Nuevo romance? Yolanda Andrade reaparece junto Michel Kuri, exnovio de Lucero

No obstante, Lucero respondió sin dudar que no está en sus planes en este momento el tener un romance con Manuel Mijares, en cambio auguró que sí tendrá una reconciliación con el empresario Michel Kuri después de que anunciaran una separación el pasado miércoles 12 de julio por motivos personales de ambos.

La cantante en cambio dijo que habrá reconciliación con Kuri Crédito: IG/fcluceronohayimposibles

Estas fueron las palabras de Lucero:

Te puede interesar: Lucerito Mijares es criticada por debutar en “The Wiz” pese a fractura; Lucero la defiende y EXPLOTA contra haters

“Me siento bien, estoy muy tranquila, todo fluye... no me voy a reconciliar con Manuel Mijares, no muchas gracias, ahorita no... es lo que yo les digo, se emocionan, pero no, somos cuates... con Kuri ojalá, seguramente, por qué no... cuando hay peleas está horrible, pero no fue así todo fue desde el amor”.

Declaraciones que desilusionaron a más de un fan de Lucero y de Mijares, pero que no perdieron las esperanzas de ver juntos a la pareja en una unión amorosa a pesar de que lo descartó de manera tajante.

Lucero aprovechó el momento para externar su respeto, admiración y amor para con su hija Lucero Mijares de quien subrayó que recientemente les dio a todos una lección de profesionalismo y de valentía al dar las funciones de la obra de teatro El Mago con una fractura de tobillo, hecho que, a pesar del dolor, no impidió que se presentara a interpretar a Dorothy en lo que es su primer papel protagónico y su debut como actriz.

Lucero se mostró sorprendida y externó su admiración por su hija Lucero Mijares. Fotos: cuartoscuro

¿Cuáles fueron los motivos por los que se separó Lucero de Michel Kuri?

Lucero publicó un comunicado en sus redes sociales que tras diez años de relación se separaba de Michel Kuri debido a problemas personales relacionados con el trabajo lo que impedía que los dos pudieran compartir momentos y tiempo como antes lo hacían, hecho que los distanció.

Sin embargo, contó que la decisión fue tomada desde el amor y no a consecuencia de malos tratos o de fuertes discusiones que pudieron haber ocasionado una ruptura violenta o agresiva entre ellos. Cabe subrayar que no se trató de una separación definitiva, sino que fue “una pausa”, o al menos así lo consideraron los dos implicados.

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho... de común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos”, se lee en el comunicado.