Qué pasará con el resto de funciones de “El Mago” tras accidente de Lucero Mijares

Lucero Mijares dio la función de prensa de "El Mago" sin saber que había sufrido una fractura. (Ig: @luceromijaresoficial)

Mucho se habló del papel protagónico que obtuvo Lucero Mijares, hija de los cantantes Manuel Mijares y Lucero Hogaza, en la obra El Mago, que es una readaptación de la clásica historia El Mago de Oz. Esta puesta en escena significó el debut de la famosa en su carrera artística y por ello todos los reflectores se pusieron sobre ella, pero no todo fue miel sobre hojuelas debido a que la joven actriz tuvo un accidente que ocasionó que se fracturara el pie.

Fue el pasado domingo 9 de julio cuando Lucero Mijares tuvo un problema mientras caminaba en los pasillos del Teatro Hidalgo, ella iba a subir por una escalera cuando escuchó un “crack” tras doblarse su pie. La joven especificó que no podía apoyarse bien lo que ocasionó que se desanimara porque la función de su tan esperado proyecto iniciaría en poco menos de una hora.

La actriz primeriza decidió hacer la obra montada en un monopatín, lo que le valió para recibir aplausos y mensajes de admiración cuando la función terminó. Tras esto decidió ir al hospital donde recibió la lamentable noticias de que una parte de su tibia estaba fracturada, a pesar de que no lo sospechaba.

Lucero Mijares anunció que debido a una accidente se lastimó un pie. (Tw: ventananewss)

Como consecuencia de la noticia que recibió por parte de los médicos que la atendieron, precisó que habló con el productor de la obra El Mago y le comentó que muchas actrices podían interpretar su papel, incluso de manera más exitosa y eficiente que ella. Fue aquí cuando, confesó ante los medios de comunicación, pasó por su mente el renunciar a su papel como Dorothy.

Relacionado con esto el encargado de la puesta en escena declaró que esta obra teatral fue creada justamente para Lucero Mijares por lo que no podía tener a otra persona saliendo a contar la historia mas que a la hija de Lucero y Manuel Mijares. La joven aseguró que aquí se dio cuenta que tenía que continuar con su nuevo trabajo.

Así se expresó la actriz: “Yo le dije al querido productor que por qué no llamaban a otra, hay muchísimas que lo pueden hacer, me contestó que El Mago se hizo para mí, y ahí me cayó el veinte”.

De esta forma confirmó que la temporada de esta esperada obra de teatro sigue en pie con Lucero Mijares dentro del elenco a pesar de que la veremos actuar sobre un monopatín y con la pierna lastimada a consecuencia de su fractura de tobillo.

La actriz reveló, muy a su estilo, cómo fue su accidente en el que se lastimó el pie. (Tw: Radio_Formula)

Lucero dedicó un emotivo mensaje a su hija tras romperse el tobillo

La famosa actriz y cantante Lucero, madre de Lucerito, utilizó sus redes sociales para dedicar un tierno y emotivo mensaje a la joven. En él aseguró que admiraba la valentía y profesionalidad de su hija para salir al escenario y cumplir sus compromisos con la obra El Mago y con su público a pesar de tener dolor en el tobillo que, momentos después de la función, se confirmó que estaba fracturado.

“Aplaudo de pie a mi Lucero Mijares que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de El Mago con su fractura reciente! El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor)!”, escribió la intérprete de Cuéntame.

Por otra parte confirmó que las funciones de la obra de teatro continuará porque su hija tiene el permiso de los médicos para continuar con las próximas presentaciones en el Teatro Hidalgo. “Así con su yeso, seguirá dando las siguientes funciones durante algunas semanas con autorización de los médicos”, precisó Lucero.