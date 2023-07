Victoria Ruffo preocupó por aparecer en silla de ruedas, ¿qué tiene la famosa actriz?

La actriz llamó la atención por aparecer en silla de ruedas (Foto: YouTube Berenice Ortiz)

Victoria Ruffo es una de las actrices más consolidadas de la pantalla mexicana y desde la década de los 70 ha estado presente en diversos proyectos de televisión, cine y teatro principalmente. Luego de su participación en la telenovela Corona de lágrimas 2 este 2022, la primera actriz tomó un breve descanso para luego integrarse a la obra de teatro Los amantes perfectos, donde actualmente actúa junto a Jorge Salinas, Pablo Montero y Sherlyn.

Durante la mañana de este miércoles 19 de julio de 2021, la actriz de 61 años fue interceptada por integrantes de la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes se sorprendieron al descubrir que se traslsada dentro de las instalaciones en una silla de ruedas, que en esta ocasión iba siendo manejada por un hombre, del personal del aeropuerto.

Al preguntarle a la mamá de José Eduardo Derbez la razón por la que se encuentra en silla de ruedas, la famosa dio a conocer cuál es su padecimiento.

“No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo, entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas”, dijo sonriente a modo de saludo a los reporteros.

La estrella de las telenovelas está sufriendo las consecuencias de diversas caídas que ha tenido (Foto: YouTube Berenice Ortiz)

La querida actriz expresó que se somete a una serie de terapias para no tener que recurrir a una operación. “Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando estirando, del cuello también te van estirando, son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno. Para eso se hace para evitar operaciones”, compartió la ex esposa de Eugenio Derbez, para quien su condición de salud no le impide realizar sus actividades cotidianas.

“Sí (puedo realizar mis actividades normales sin problema). Lo que no puedo es distancias muy largas, y a veces te ponen aquí casi hasta el avión”, dijo entre risas la protagonista de Simplemente María.

Respecto a las causas que originaron su padecimiento, Victoria Ruffo compartió que fue una mala postura al paso de los años y además ciertos accidentes que sufrió en el pasado.

“Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo o parada o sentada, he sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada. Pero esas cosas cuando ya es uno grande trae las secuelas”, compartió la famosa.

Victoria Ruffo habló del altercado que tuvo su compañero Jorge Salinas con un integrante de la prensa (IG: victoriaruffo)

Victoria Ruffo y el desencuentro de Jorge Salinas con un reportero

En el mismo encuentro con la prensa, Victoria fue cuestionada sobre el reciente desencuentro que protagonizó su compañero de obra de teatro, Jorge Salinas, quien en la alfombra roja por las 100 representaciones de la puesta en escena Los amantes perfectos explotó contra el reportero de Chisme no like por presuntamente haber sido tocado por él de manera invasiva.

“Fíjate que yo no estuve ahí, sí me enteré que hubo un problema con alguien, que lo tocaron, que lo agarraron, pero la verdad no estuve ahí, por lo que no puedo opinar mucho. Me debería de poner del lado de los dos, o sea siempre tiene que haber un respeto de ambas partes”, expresó.

El actor estalló contra el periodista en una alfombra roja Credito:IG@angelicapalaciosreal

“Hay de temperamentos a temperamentos y hay momentos, ustedes ya nos conocen y ya saben cómo somos cada uno, tenemos muchos años, yo ya voy para cuarenta y tantos años de trabajo, imagínate. Ahora sí que ‘si ya saben cómo soy, para qué me invitan’. Hay temperamentos y hay momentos, no justifico la agresión por parte de nadie, pero pues si ya saben, a ver...”, añadió la famosa y recalcó el respeto como un valor primordial.

“El respeto es lo más importante que debe existir en cualquier relación y eso (la agresión) no está bien”, concluyó.