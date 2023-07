Wendy Guevara cumple reto de vestirse como hombre y desata virales memes en redes (Fotos: Twitter)

¡No hay plazo que no se cumpla! Luego de que Poncho de Nigris y Wendy Guevara prometieran que junto a Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella se travestirían si eran salvados, el Team Infierno ha cumplido su promesa. La influencer le dio vida a “Carmelo” por un día, mientras que el resto de los integrantes sacaron su lado más femenino al usar vestidos, faldas, tacones y mucho maquillaje.

Durante el lunes 17 de julio y rumbo a la recta final del famosa reality show, La Casa de los Famosos México, las estrellas no solo se travistieron para cumplir la apuesta, sino que también realizaron una coreografía a cargo de Sergio Mayer y Apio Quijano al ritmo de una de las canción pop en español más emblemáticas del siglo pasado: Claridad del grupo Menudo.

La influencer junto al Team Infierno se travistieron por su salvación Credito-VIX:LCDLF

El momento que ya le ha dado la vuelta a internet ha tenido una principal fijación e interés en la influencer de tan solo 29 años de edad que se perfila para ganar la competencia de Televisa, pues gracias a su carisma, divertidas frases y la comedia que la caracteriza se convirtió en la protagonista de cientos de virales memes.

Lo mejores memes de Wendy Guevara vestida de hombre en LCDLFM

Internautas no dudaron en realizarle cientos de ediciones al cómico momento, pues luego de que entre ellos llamaran a la integrante de Las Perdidas un “hombre muy feo” o incluso el hecho de que Apio Quijano fue catalogado como “la mujer más fea” por su look que hizo referencia al personaje de Ana María Orozco en la telenovela Yo soy Betty, la fea, los memes no podían faltar.

Con divertidas reacciones y comentarios, uno de los memes que más se hizo viral fue uno donde se le puede ver sostener un cartel que dice “Ex gay”, imagen que surgió de un grupo religioso que de forma aparente “curó” la orientación sexual de una persona. Algo que si bien es ofensivo para la comunidad LGBT+, ya que desde hace diversas décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, ha sido reinterpretado como un estandarte de empoderamiento.

“Mi amiga que le hace caso a sus primos conservadores y tras ir a misa un día ya es ex-gay”. “Wendy Guevara vestida de hombre es la cosa más divertida que pude ver hoy”. “Cuando Poncho de Nigris le dijo que era un hombre muy feo fue como de ‘No jodas, es muy cierto”. “Los hombres de mujeres me dieron cosita, pero que lo haga Wendy en un sexo contrario me dio más que vida”. “Aquí es cuando le pregunto a todos los fans del reality show, ¿hay algo que Wendy Guevara no haga bien?”. “La seguridad y comedia que Wendy proyecta es otro nivel que muchos que se dedican a ello desde hace muchos años desean con mucha fuerza”, expresaron internautas.

Esta semana no habrá reto en el Team infierno: uno tendrá que salir por primera vez

Luego de que Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella prometieran semana con semana divertidas ocurrencias, está séptima semana de eliminación será la excepción, pues el ex Garibaldi perdió la prueba de liderazgo, por lo que por primera vez en la historia del reality show uno de los integrantes tendrá que abandonar La Casa de los Famosos México.