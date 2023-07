El Pirru acusó a su hijo de chantajear a Ana Bárbara

El Pirru Fernández reveló que Emilio intentó chantajear a Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Luego de que José Emilio Levy reveló que su papá lo acusó de tener una orden de prehensión y desalojo, El Pirru Fernández respondió y, entre las acusaciones que hizo, dijo que está triste por el comportamiento de su hijo.

Te puede interesar: El Pirru acusó a su hijo José Emilio por una orden de aprehensión en su contra

En una grabación que Inés Moreno transmitió en su canal de YouTube de una entrevista con José María Fernández para Univision, el viudo de Mariana Levy aseguró que él tiene su propia versión de la historia que ha contado su hijo José Emilio a los medios sobre su distanciamiento.

En lo que la periodista compartió del audio, se escucha que El Pirru acusó a su hijo de haber chantajeado a Ana Bárbara —a quien considera su segunda madre— y, a partir de esto, ella se habría distanciado de Emilio.

Ana Bárbara y Emilio no se hablan desde hace meses, ninguno de los dos quiso dar detalles de su ruptura (@anabarbaramusic)

Según relató el empresario, en una de las ocasiones en que su hijo menor estuvo en la casa de la Reina grupera en Los Ángeles, en Estados Unidos, habría grabado a la cantante y, justo al día siguiente, dejó al país. Desconoce de qué forma pudo haber obtenido su boleto de regreso a México.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante conoció a Michael Jackson y sus compañeros pidieron pruebas

“Hace días, Emilio grabó, no sé cómo, un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles, consiguió que alguien le mandara un boleto de avión y llegó a México”, comenzó José María.

Un mes después de que sucedió esto, Emilio intentó aprovecharse de ese audio, chantajeando a la intérprete de Bandido.

El Pirru Fernández respondió a las acusaciones de su hijo, José Emilio Levy Credito:YOUTUBE:inesmorenotv

“La chantajeó con ese audio, dijo que lo iba a hacer público. Entonces, bueno, cuando ustedes ven a Ana Bárbara, lo desencajada, triste y desilusionada que está, pues es por eso. A mí me entristece mucho”

Inés Moreno agregó que el ex esposo de Ana Bárbara no aceptó responder a las declaraciones de su hijo a través de Ventaneando, donde José Emilio lo acusó de no apoyarlo y, además, de dejarle una deuda de más de un millón de pesos por el mantenimiento de la casa en donde vivían.

¿De qué acusó José Emilio a su papá, “El Pirru” Fernández?

El 11 de julio el hijo menor de Mariana Levy asistió a Ventaneando para hablar sobre la muerte de su abuela, Talina Fernández, y los problemas que hay para repartir la herencia de su mamá.

Hijo de Mariana Levy reveló que El Pirru piensa que él lo denunció y ahora tiene una orden de aprehensión y desalojo. Crédito: TV Azteca

Durante la entrevista, mencionó que actualmente sobrevive de vender comida en la calle porque su papá no vive con él. Destapó que El Pirru dejó su casa al día siguiente de que él le dijo que había una orden de aprehensión y desalojo en su contra; Emilio aseguró que José María piensa que fue buscado por las autoridades por su culpa.

Te puede interesar: Así como Bárbara Torres, Galilea Montijo habló de su menopausia: “Me dio por llorar”

“Me di cuenta de que mi papá tenía orden de aprehensión y desalojo emitida por la jueza... Él piensa que fui yo, él piensa que yo lo corrí de la casa, cuando no”, declaró Emilio.

Asimismo, acusó a su padre de dejarle una deuda de un millón 500 mil pesos por no pagar el mantenimiento de la casa en donde vive, que le pertenecía a Mariana.

José Emilio ha dicho que considera a Ana Bárbara como su madre, pues ella lo cuidó desde los 8 meses de nacido (@anabarbaramusic)

La ruptura de la relación de Emilio Levy y Ana Bárbara

En mayo, José Emilio reveló en entrevista con TV Notas que estaba distanciado de Ana Bárbara desde la última vez que habían convivido en Los Ángeles, supuestamente en aquella ocasión sólo tuvieron problemas por su actitud.

El Día de las Madres él le envió un mensaje a la intérprete de Lo busqué para felicitarla, pero obtuvo como respuesta “que no podía creer mi actitud, que yo estaba haciendo mal”, desde entonces cortaron su relación. A partir de esta situación, él dijo que buscaría su perdón.

Por su parte, la cantante no quiso hablar sobre su relación con José Emilio, sólo mencionó que sucedió algo que “vulneró” su corazón.