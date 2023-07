El Pirru acusó a su hijo José Emilio por una orden de aprehensión en su contra

José Emilio Levy reveló que su papá, El Pirru, tiene una orden de aprehensión (Instagram @emiliolevyy/Captura de pantalla YouTube)

José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de Mariana Levy y El Pirru Fernández, reveló que vive de vender tacos de canasta y chilaquiles, pues además de no conseguir un trabajo mejor y de no recibir la herencia de su madre, mantiene una mala relación con su padre porque piensa que lo denunció.

La tarde de este 11 de julio, Emilio visitó el foro de Ventaneando, donde habló de los problemas que han enfrentado para tener la herencia de su mamá, por lo que confesó que tiene problemas económicos.

Debido a que mantiene una mala relación con su hermana mayor, María, y vive lejos de su papá, José María El Pirru Fernández, tiene que costear sus gastos por sí solo vendiendo comida.

Hijo de Mariana Levy reveló que El Pirru piensa que él lo denunció y ahora tiene una orden de aprehensión y desalojo. Crédito: TV Azteca

“Estoy vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles, ahorita, hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza”

Pero esto no es lo único, sino que ahora también tiene un problema con su papá por el adeudo que tiene una de las casa que Mariana dejó, pues El Pirru Fernández tiene una orden de arresto y desalojo.

Emilio confesó que se dio cuenta de ambas órdenes a partir de que quería arreglar los problemas que existen para que él y sus hermanas reciban su parte de la herencia, es decir, él no fue quien inició demanda alguna en contra de su papá; sin embargo, José María piensa que sí fue Emilio por quien es perseguido por las autoridades.

Mariana Levy dejó una propiedad en Morelos, en la cual vivía El Pirru sin pagar el mantenimiento del fraccionamiento (Instagram/@emiliolevy)

“Fui al juzgado, ahorita resolviendo todos los temas de la herencia y me di cuenta de que mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por la jueza... Él piensa que fui yo, él piensa que fui yo lo corrí de la casa cuando no, que yo moví”

El joven agregó que al día siguiente de que le contó a su padre, éste se fue de la casa que tiene un adeudo de mantenimiento; pidió una mudanza y se fue, inclusive a pesar de que Emilio firmó un usufructo para que no pelearan por esa propiedad.

“Por eso se fue, al día siguiente que le conté, pidió una mudanza y se fue (...) Yo ya se lo había firmado, yo le había firmado su usufructo para ya no tener peleas con él y ya no tener problemas y tener una relación, de aquí hasta que falleciera ya volviera a ser mía, ya no quería tener problemas con mi papá, ya estaba harto”, recordó José Emilio.

Emilio confesó que a partir de la muerte de su abuela intenta reestablecer relación con su hermana María, pero aún hay desconfianza (Instagram/@emiliolevyy)

Explicó que el motivo por el que existe esta orden de aprehensión y desalojo contra El Pirru es porque tomó posesión en 2014 de la casa de Mariana Levy sin dar aviso. En ese entonces, podía hacerlo porque tanto Paula como él eran menores de edad, pero ahora que ambos son mayores de edad, esto resultó ser un problema en las propiedades de la fallecida actriz.

La deuda millonaria por la casa de Mariana Levy

José Emilio compartió que a pesar de que le firmó a su papá el usufructo de la casa en donde ambos vivían, a condición de que pagara la deuda de mantenimiento que tienen por la administración del fraccionamiento, no lo hizo y actualmente ya supera el millón de pesos.

El hijo de Mariana Levy mencionó que han querido vender dicha casa, que se encuentra en Morelos, porque la deuda por el mantenimiento actualmente es de 1 millón 200 mil pesos.

Aunque Emilio quisiera pagar poco a poco lo que El Pirru no hizo, la administración del fraccionamiento no se lo permitió, pues le exigieron que saldara por completo el adeudo o seguirá creciendo porque no lo dejarán pagar.