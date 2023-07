Usuarios reviven el caso de Octavio Caña con Inteligencia Artificial; relatan cómo fueron sus últimos momentos de vida

Saltó a la fama tras su personaje de Benito Rivers en Vecinos.

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las herramientas más utilizadas hoy en día por varios internautas, y ser una de las aplicaciones que realizan tareas complejas para las que antes era necesaria la intervención humana.

Muestra de ello, mediante la red social de TikTok, se dio a conocer un video donde aparece el actor Octavio Ocaña, quien narra cómo fueron sus últimos segundos de vida tras ser asesinado el pasado 29 de octubre de 2021.

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), el creador de contenido llamado @conocemihistoriaoficial “revivió” a Octavio Ocaña, quien relató toda su carrera en el mundo artístico hasta el día de su muerte.

“Hola, soy Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers. Nací el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco. A los 4 años participé como extra en el programa En Familia Con Chabelo en la sección Chiquillos y Chiquillas. A los 6 años empecé a interpretar a Benito Rivers. Recuerdo que me encontré con Eugenio Derbez y yo lo reconocí como el Monje Loco y empecé a imitarlo. A Eugenio le dio gracia y convenció a mi padre de que hiciera el casting para el legendario Benito Rivers”, dice al principio de su video.

Cuenta cómo fue su muerte

El actor fue recreado gracias a la IA y contó cómo fueron sus últimos segundos de vida. Credito:Tiktok@conocemihistoriaoficial

Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers, por su personaje en la serie popular de Vecinos, continuó con su historia de vida, y relató cómo conoció a su última pareja Nerea Godínez y el día que la policía Municipal de Cuautitlán Izcalli.

“Durante mi adolescencia decido tomar un descanso de los foros y los reflectores para dedicarme a estudiar y quiero probar suerte como futbolista profesional, pero después de varios años la serie Vecinos decide volver a televisión y no podría faltar Benito Rivers. Unos años después conozco a la mujer que sería mi esposa, ella era madre soltera”, explicó Ocaña.

Así quedó la camioneta del actor Octavio Ocaña con él adentro, después de chocar contra un montículo de tierra el 29 de octubre de 2021 Imagen: Redes Sociales

“Desafortunadamente, ese sueño jamás se cumplió. Un día me encontraba en Ecatepec con unos amigos. Unos policías me piden detenerme. Es claro que estos malditos policías solo van a querer robarme o extorsionarme. Así que decido irme del lugar, pero ellos me persiguen y empiezan a dispararme”, agregó.

“Al pasar por una carretera, ellos hacen que pierda el control y choque. Nosotros estamos en shock, un policía se acerca con su arma y me amenaza, pero se le salió un tiro y me dio directo en la cabeza. A pesar de eso me encuentro vivo, pero solo para ver cómo me están robando mis cosas: mi reloj, mi joyería. La ambulancia llegó por mí, pero solo para verme desangrarme. No hicieron nada por mí. Los policías contaron otra historia, pero nadie les creyó. Esta fue mi historia”, finalizó.

Fans dejan flores en el lugar donde perdió la vida Octavio Ocaña

El joven rodeó de flores un montículo donde colocó la cruz de metal Foto: Captura de pantalla

A más de un año de su muerte del famoso actor, fans aún continúan acudiendo al lugar donde perdió la vida; se trata de la autopista Chamapa-Lechería.

Incluso, su prometida Nerea Godínez anteriormente en sus redes sociales, compartió imágenes del lugar cuya fecha fue una semana después del fallecimiento del actor.

En el lugar se pueden observar grandes arreglos florales acompañados por mensajes que dicen: “No te olvidamos, Benito”.

Cabe recordar que recientemente, su novia declaró para la revista Tv Notas, que su pareja no se drogaba, rumor que muy sonado y que tuvo que ver con su muerte.

“No. De hecho, aquí en casa era como un padre de familia, hasta que de repente yo pensaba: “¿En qué momento este niño de 22 años es todo un señor de familia?”. Aparte, estábamos juntos 24/7; yo creo que la única vez que nos separamos fue cuando se fue a Guadalajara a jugar fútbol con algunos famosos, pero fuera de eso estuvimos juntos todos los días”, comentó.

Nerea Godínez compartió emotivo mensaje Foto: Instagram/@nerea.gogo

Asimismo, Nerea Godínez señaló que aún no está lista para creer en el amor, pues antes de la muerte de Octavio Ocaña, estaban en los preparativos para su boda con él.

“No, lo poco que he podido avanzar, lo he disfrutado con mi hijo, porque cuando estoy con él, soy mamá 24/7, estamos juntos todo el día, y cuando le toca ver a su papá es cuando salgo con amigos, pero nada más. Lo que me mantiene es mi hijo (André), porque finalmente él no tiene la culpa de que me tiré y me abandone, si lo hiciera lo estaría abandonando a él, entonces, es por él que me esfuerzo día a día y le echo ganas, y mis problemas los guardo para mí”, finalizó.