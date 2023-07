Emilio Osorio defendió a Wendy tras pelea con Apio: “Nació en una pin*%e cuna de oro”

Emilio Osorio aseguró que era amigo de Wendy y por eso le decía la verdad. (Capturas: Vix)

La Casa de los Famosos México cada vez da más de qué hablar, este viernes 14 de julio la fiesta temática de playa se vio opacada por el pleito de Wendy Guevara y Apio Quijano después de que la influencer aseguró que se ofendió porque el cantante le dijo que le enseñara “el bajo mundo”, tras esto Emilio Osorio defendió y se sinceró con su amiga explicando el motivo por el que Apio se comporta y habla de la forma en que lo hace porque “nació en una pin*%e cuna de oro”.

Te puede interesar: Qué originó la pelea de Wendy Guevara vs Apio Quijano | VIDEOS

Después de que Wendy se retirara del patio para ingresar a la casa tras hacerse de palabras con el intérprete de La Calle de las Sirenas, fue alcanzada por el hijo de Niurka y de Juan Osorio para tratar de calmarla debido a que se alteró tras el altercado con Apio. Una vez en el sillón, Emilio aseguró que era su amigo y que sabía la razón por la que el hermano de Federica Quijano se había expresado así de ella.

De acuerdo con las palabras del participante más joven de La Casa de los Famosos, Apio no entiende a Wendy porque no ha vivido las mismas cosas que ella, en cambio, mientras la influencer ve como un logro estar en el reality, para el cantante sólo es un programa más, asimismo aseguró que no sabe lo que dice porque él nació en una cuna de oro que se mantuvo gracias a que pertenece a Kabah.

Emilio Osorio dio un discurso sobre Apio y el motivo por el que se comporta así

“¿Sabes cuál es la diferencia entre Apio y tú? Que Apio no ha sufrido lo que tú has sufrido y por eso habla lo que habla, por eso no le importa... por eso habla esto y esto, y cuando él se refiere a tu bajo mundo es una perra ofensa, pero quizá no se da cuenta porque intenta empatizar contigo... entonces vale madr** y tú te ofendes porque tú has vivido lo que has vivido y Apio está hasta en una pin**e cama de oro”, declaró Emilio Osorio.

Te puede interesar: “Me voy tranquila”: Así fue el enfrentamiento entre Wendy Guevara y Apio

Agregado a estas palabras el joven cantante dijo que a Apio Quijano esto nunca se le va a quitar porque desde muy joven forma parte de un grupo que para su fortuna tuvo éxitos en México y ahora se cree la “gran riata”, claramente haciendo referencia a la agrupación de pop Kabah.

Por otra parte Emilio Osorio contó que debido a que Wendy Guevara ha luchado para convertirse en la persona que es hoy nadie puede “reprocharle” nada porque ninguno está cerca de tener vivencias como las que ella narró a lo largo del reality tras sincerarse con los integrantes de La Casa de los Famosos.

La integrante de LCDLF se molestó con Apio Quijano por decir que Wendy viene "del bajo mundo". (Vix)

¿Cómo fue el conflicto entre Wendy Guevara y Apio Quijano?

Durante la fiesta del viernes 14 de julio dentro de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, después de beber alcohol, decidió confrontar a Apio Quijano porque mencionó que gracias a ella estaba conociendo “el bajo mundo”. ¿Cómo se enteró de esto? Fue Mariana La Barby Juárez quien contó las declaraciones del cantante de Kabah a la influencer.

Te puede interesar: ¿Quién es el novio de Apio Quijano? Así le gritó afuera de ‘La casa de los famosos’ | FOTOS

Después de esto el intérprete de Mai Mai se mostró desconcertado y trató de explicar que no se refería a eso, sino al mundo de La Perdida, su casa, su ciudad natal que es León, Guanajuato. No dudó un momento en asegurar que él admiraba y quería a Wendy.

Las palabras de Apio Quijano no bastaron para tranquilizar a su “amiga”. En la plática que Guevara tuvo con Emilio reveló que en ese momento percibió al integrante del Team Infierno como un hipócrita porque habló a sus espaldas de una manera que consideró despectiva.