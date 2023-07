“Me voy tranquila”: Así fue el enfrentamiento entre Wendy Guevara y Apio

Wendy le reclamó a Apio Quijano por comentarios relacionados a las clases sociales. (Captura de pantalla Vix)

Este viernes 14 de julio se llevó a cabo la celebración semanal en La Casa de Los Famosos, el tema fue “fiesta playera”. Los integrantes disfrutaron de un banquete, bebidas y de una paradisiaca isla en el jardín de la casa.

Muy pronto comenzó el baile, las risas e incluso jugaron “botella” cumpliendo retos entre ellos. Ya entrada la madrugada de sábado, pidieron canciones para cantar y bailar como nunca lo habían hecho en el reality, sin embargo al filo de las 4 de la madrugada se acabó de golpe la fiesta.

Todo comenzó cuando Wendy tomó la palabra en una plática aparentemente tranquila hasta que la influencer decidió enfrentar a Apio Quijano.

“Apio me dijo que yo le estaba enseñando el bajo mundo”, reprochó Wendy refiriéndose al cantante. A continuación le pidió que le dijera cara a cara si el comentario había sido con malas intenciones ya que la integrante de Las Perdidas se ofendió.

“¿Lo dijiste en mal plan? Pues dile a la gente que no lo dijiste en mal plan porque no sabes cómo lo vieron. Te lo digo de fente, es en serio”

Como no lograron llegar a un acuerdo, la celebridad de internet ya no quiso seguir en la discusión con Apio y gritó a las cámaras, “Aquí la gente ve quiénes somos y quiénes no. Y si me voy, me voy tranquila porque yo he sido siempre real y transparente con la gente”, aseguró Wendy.

“Apoyen a personas que se hacen las buenas, las tranquilas, yo mejor me voy a mi casa. Yo soy verdadera y defiendo a mi gente. Las personas que nos siguen son las que compran tu disco, las que ven tus novelas. Esas somos las personas reales. No saben lo que es romperse la madre, lo que es estar hasta abajo y todavía comprar tu disco”

La reunión terminó y los integrantes se metieron a la casa para tratar de calmar la situación, pues Quijano rompió a llorar en el baño mientras Bárbara lo consolaba. A continuación Emilio habló con él y le dio su opinión muy sincera.

“Es la persona que he sentido más cerca en este juego y no sé porqué se fue contra mí”, dijo Apio. A lo que Osorio respondió: “Hay dos clases sociales, hay cosas que tú hablas y simplemente no conectan. Para ti el sufrimiento es una cosa y para ella es otra por lo que han vivido”, reveló el actor.

“Es una vida diferente, hubo una conversación en la mesa que tú expresaste cosas sobre las clases sociales en la Ciudad de México y eso le dolió”

(Captura de pantalla Vix)

Por su parte, Sergio Mayer y Poncho de Nigris respaldaron a Wendy y reconocieron que en cierto punto Apio había tocado temas muy sensibles en varias pláticas. “Me dio mucho coraje, le dijo ‘Me encantaría conocer tu mundo y yo te presento el mío’. ¿Cuál mundo puñetas, es el mismo?”, respondió Poncho de Nigris enojado.

“Yo coincido contigo y las personas son las que hacen nuestras carreras. Yo te entiendo, yo vengo de Iztapalapa”, aseguró Sergio Mayer. “pero te lo digo con todo respeto, no creo que Apio lo haya dicho para hacer menos”.

De igual manera Emilio Osorio se acercó con la influencer, “Tú aquí te has ganado algo más que nosotros. Porque en la vida sufriste más que todos, seamos sinceros nadie ha tenido que pasar lo que tu pasaste. Eso te hace especial”, le confesó a su amiga.

A las 5 de la mañana Bárbara, Jorge y La Barby le dieron asilo a Apio Quijano para que se durmiera en el dormitorio del Team Cielo para que los ánimos se enfriaran entre él y Wendy Guevara. Su estadía en el cuarto contrario no duró mucho porque la influencer y el cantante se pidieron disculpas y volvierona abrazarse.