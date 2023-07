Yeri Mua termina con Naim Darrechi porque le fue INFIEL: “Estaba destinado”

La relación tumultuosa entre Yeri Mua y Naim Darrechi termina en acusaciones de violencia y aborto (NaimDarrechi)

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas en México y, recientemente, ha dado mucho de qué hablar debido a la relación amorosa que mantenía con Naim Darrechi. Entre acusaciones de presunta violencia física y una posible interrupción del embarazo ambos habían dejado entrever que su romance había llegado al final.

Esto cambió después de que hace unas semanas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los influencers fueran captados juntos y Naim protagonizara un enfrentamiento con los medios de comunicación en donde los agredió y terminó detenido.

El drama que seguía a la pareja no hizo más que aumentar de nivel, ya que Yeri salió en sus redes sociales a explicar que había decidido retomar su relación con el joven. No obstante, el pasado 13 de julio la veracruzana apareció en Twitter para contar que finalmente se separó del español porque éste le fue infiel.

Influencer Yeri Mua acusa a Naim Darrechi de maltrato y toma la decisión de abortar (NaimDarrechi)

Cómo dio a conocer Yeri Mua que terminó con Naim Darrechi

Durante la tarde del jueves, Yeri Mua dio unos cuantos detalles de cómo fue que se enteró de la supuesta infidelidad.

“Bueno pero les cuento hoy me enteré que todo este tiempo me estuvieron poniendo los mega cuernotes con fecha detalle y todo y pues si sentí feito pero sentí que era lo que necesitaba ver todo pasa por algo algún día encontrare al amor de mi vida”, comenzó a escribir.

Las críticas hacia la tiktoker no tardaron en llegar y varios internautas se cuestionaron si esta vez sería la definitiva.

“Pues ojalá que esta sea la gota que derrame el vaso y de una vez salgas de ese ciclo tóxico que sigues repitiendo y vuelvas a brillar como antes”. “Ay, mijita, todo te pasa”. “Les doy una semana para que vuelvan”. “Que tristeza que tengas que llegar a estos extremos para darte cuenta de las cosas .... Y eso que no fue lo más fuerte que pasaste con el . Empieza a quererte y valorarte”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Yeri Mua lamenta “decepcionar” a sus fans

Tras los duros comentarios que recibió, Yeri Mua publicó una serie de mensajes en la misma red social para explicar que su situación no era nada sencilla.

“Perdón por decepcionarlas tanto a veces las relaciones violentas son muy adictivas y difíciles de soltar pero que bueno que paso ahorita, me costo UN CHINGO soltar… pero necesito estar bien ahora que estaré medicada besos bye”, añadió.

La influencer apuntó que tenía mucho trabajo emocional que realizar a partir de ahora, pues quería encontrase mejor que nunca.

“Nunca podré recuperar lo que perdí todo este tiempo ni lo mucho que me fallé a mi misma pero si las cosas pasaron de esta manera era por que así estaban destinadas si no hubiera pasado por esto jamas hubiera aceptado ayuda psiquiátrica, gracias Naim, de algo sirvió esto que viví”, ahondó.

Yeri Mua termina con Naim DArrechi (yerimua/twitter)

Los fans de Yeri no dudaron en apoyarla y le externaron sus mejores deseos para que la joven pueda sentirse mejor próximamente.

“Nunca es tarde para volver a empezar y la realidad es que somos humanos, permitete equivocarte y sanar . Lo importante es que quieres mejorar , no te rindas y comparte lo mejor de ti con el mundo mereces cosas buenas”, escribió un usuario y otro añadió:

“Ánimo, todo pasa por algo. Algunas veces por mas que nos advierten las cosas y vemos señales lo ignoramos todo por querer algo que no es para no nosotros, echale ganas a tu tratamiento no lo abandones a la primera, apoyate en aquellos que te quieren ver bien como tu fam y amigos”.