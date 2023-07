Naim Darrechi dejó entrever que Yeri Mua no está embarazada

La pareja se ha visto envuelta en varios polémicas desde el inicio de su relación. (Ig: @naimdarrechi) (Ig: @yerimua)

En las últimas semanas, Yeri Mua y Naim Darrechi han protagonizado más de un escándalo. En un video de YouTube de Dalas Review, el influencer español dio detalles acerca de su relación con la veracruzana, misma que se ha visto envuelta en polémicas relacionadas con denuncias y violencia.

Hace apenas unos días, Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto tras agredir a la prensa que buscaba entrevistar a Yeri Mua. Al grito de “Está embarazada”, el español golpeó más de una cámara para hacerse camino. Sin embargo, en su reciente entrevista con Dalas, Naim dejó entrever que Yeri ya no espera a su hijo.

Y es que el anuncio de Yeri sobre su embarazo fue dado en medio de una fuerte acusación: la influencer denunció públicamente que Naim Darrechi había sido violento con ella, y hasta compartió fotografías de los golpes que supuestamente le habría propinado.

No obstante, tal parece que su relación continúa a pesar de las denuncias. Con Dalas Review, Naim declaró que aunque existen problemas entre ellos, se encuentra muy enamorado de Yeri Mua y espera poder cambiar la situación para ser feliz junto a ella.

Fue cuando explico esto, que el español dejó ver que Yeri Mua ya no está embarazada. “Aunque sé que está mal la quiero y me gustaría internarlo con ella, quizás no ahora buscar el niño pero sí empezar por tener una relación más sana”, explicó.

Del mismo modo, Naim explicó que incluso estaría dispuesto a sacrificar su personalidad violenta con tal de convertirse en padre, y que esto se lo plantó a Yeri cuando estaban buscando al bebé.

“Yo le dije a Yeri, ¿tú quieres que pase a ser pasivo? ¿quieres que deje de comportarme así? Ella nunca me dijo que volviera a ser pasivo, pero por un hijo yo sí sería pasivo, me daría igual, me preocuparía nada más el niño. Es un amor que no sé como explicarlo”, explicó.

Dalas Review, muy a su estilo, explicó a Naim Darrechi que aferrarse a tener una relación con Yeri Mua era una perdida de tiempo, y que si de verdad tiene un sueño tan intenso de convertirse en papá, debería de buscarse a otra pareja, una que no alimente sus actitudes violentas y que no sea como la veracruzana.

Ante esto, Darrechi respondió: “Las personas pueden mejorar. Yo vi que cuando supo que estaba embarazada ella dejó de tomar y vi como cambio. Quizás no era el mejor momento para que estuviera”.

De esta forma y con frases que delatarían la verdad, Naim Darrechi saltó pistas de que al parecer, Yeri Mua decidió no continuar con la gestación de su hijo. En el mismo tenor, el español confesó a Dalas Review que sí pasó por su mente la posibilidad de que no fuera el padre del hijo de Yeri.

Los escándalos entre Yeri Mua y Naim Darrechi

Hace unos semanas, internet explotó con las revelaciones que ambos influencers hicieron a través de sus redes sociales. Naim Darrechi reveló que Yeri Mua, supuestamente, lo había tratado de agredir con un cuchillo que él dejaba en su buró todas las noches, esto luego de que la veracruzana llegara tomada de un concierto.

Por su parte, Yeri soltó que Naim había sido sumamente violento con ella, y aprovechó para revelar que se encontraba embarazada y que estaba pensando seriamente en abortar al bebé para no tener que lidiar con una paternidad violenta por parte de Naim.

Luego de esta guerra de declaraciones, Yeri subió las fotos de los golpes y amenazó con denunciar legalmente a Naim Darrechi.

“Lo voy a denunciar y así como no puede entrar a España me encargaré de que tampoco a México (...) Esta vez que caiga todo el peso de las redes sociales, ahora caerá todo el peso de la ley, nos vemos en la corte”, declaró Yeri Mua en su cuenta de Twitter.