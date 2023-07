¿Producción planea eliminación de Wendy Guevara? Esto contó la influencer sobre la propuesta que recibió

Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Bárbara Torres están nominados. (Vix)

Wendy Guevara podría abandonar La Casa de los Famosos México el próximo domingo 16 de julio gracias Barby Juárez, pues los dos puntos que otorgó en contra de la influencer guanajuatense bastaron para ponerla en riesgo de eliminación. La Perdida se encuentra en la cuerda floja junto a Poncho de Nigris y Bárbara Torres.

Como era de esperarse, la nominación de Wendy Guevara desató controversia en redes sociales y muchos arremetieron en contra de Barby Juárez por haberla nominado en lugar de otras personalidades con quienes ha protagonizado varios desencuentros. Pero entre dimes y diretes, los seguidores del Team Infierno aseguran que la eliminada de esta semana será nada más ni nada menos que la actriz argentina.

La influencer ha asegurado en más de una ocasión que no teme salir eliminada. (Vix)

“No importa si sales en la semana seis”

Horas antes de que Barby Juárez nominara frente a frente a Wendy Guevara, la influencer guanajuatense compartió con sus compañeros del Team Infierno una frase que la atormentaba. Y es que cuando la producción se acercó a ella para proponerle entrar a La Casa de los Famosos señalaron que no importaba cuándo quedara eliminada, pues tendría que seguir asistiendo a las galas.

“Yo creo que ahora me van a mandar a mí”, comentó cuando estaba descansando en la habitación del Team Infierno.

La influencer está en la cuerda floja con Poncho de Nigris y Bárbara Torres. Crédito: Televisa

Apio Quijano, Emilio Osorio y Poncho de Nigris intentaron alentar a su compañera asegurando que nadie la nominaría, pero ella insistió:

“Esta es la semana seis y a lo mejor me mandan a mí, en la seis. Es que a mí alguien me dijo: ‘Si te sales en la seis no hay importa, de todos modos tienes que seguir yendo’, o sea así me dijeron por indicación, pero yo a lo mejor yo pienso que si es verdad”, contó.

Sergio Mayer también cuestionó las declaraciones de la producción. (Captura de pantalla/Vix)

Aparentemente una persona de la producción con quien tuvo contacto antes de entrar al reality show mencionó que podría quedar eliminada en la semana seis, es decir, en la gala que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de julio.

“Cuando yo fui a ver esto del reality, pues yo creo que a lo mejor nada más me lo dijeron por indicación, o sea, por decirme. Yo pienso que a lo mejor me van a sacar porque me dijeron: ‘No importa si sales en la semana seis y así porque de todos modos tienes que seguir yendo los domingos al este’. Entonces yo pienso, esos culer*s me van a sacar al seis porque me quedé con eso en la mente”, explicó.

Los habitantes procuraron no alentar el miedo de su compañera, incluso Emilio Osorio comentó que cuando se acercaron a él para proponerle participar en el reality le dijeron la misma frase pero con diferente fecha: “A mí me dijeron que no importaba si salía en la semana 1″.

Fans del Team Infierno continúan lanzando productos inspirados en sus integrantes. (TikTok)

Posteriormente, Wendy Guevara se acercó con Sergio Mayer para compartir su sentir y el político también quedó intrigado ante la coincidencia: “¿Por qué específicamente te dirían en la semana seis?”.

Al final, La Perdida mencionó que sólo quedaba esperar: “A lo mejor es coincidencia, ya vamos a ver”.

Las declaraciones de la influencer se viralizaron en redes sociales y desataron acusaciones de fraude en contra de la producción.

“Y espero que la producción no lo haga! Dejamos de ver la casa de los famosos”. “Si sacan a Wendy no saben en la q se meten, xq todos estamos fascinados”. “Por qué la producción tiene que decir cuando sale cada uno”. “No sé acordaban que la tv abierta nadie la ve lo de hoy son las redes sociales yo a televisa no la conocía”. “Si lo hacen dejo de pagar Vix yo solo por Wendy lo contraté”, fueron algunas reacciones.