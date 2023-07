Por qué AMLO tendría temor de la oposición, según Claudio X. González

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre Claudio X. González (Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González volvió a responder a la mención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre él durante la conferencia matutina y aseguró que sólo se trata del temor que tendría el político tabasqueño respecto al papel que ha tomado la oposición.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de la organización Unid@s indicó que la postura del mandatario en las conferencias de Palacio Nacional refleja una “creciente agresividad” y abusos, por lo que sentenció que tiene que ver con un temor de perder el poder.

“La creciente agresividad y abusos del presidente dice una sola cosa: tiene un temor real y creciente de perder el poder que tanto le obsesiona”, se pudo leer este miércoles 12 de julio.

El empresario volvió a arremeter contra el presidente (Twitter/@ClaudioXGG)

Sin embargo, no fue el único mensaje que lanzó contra el mandatario mexicano, pues decidió describirlo, con base en algo que le mencionó un amigo cercano, como un personaje que se deja llevar por el ego e hígado, es decir, por sus sentimientos y actitudes de superioridad.

“Un querido amigo describe así al presidente: ego e hígado”

AMLO pidió a Claudio X. González investigar a Xóchitl Gálvez

Las declaraciones del empresario se dieron momentos después de que el mandatario mexicano pidió a González Guajardo investigar la empresa de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, por los contratos que ha recibido en diferentes gobiernos, especialmente cuando formó parte del gabinete del expresidente Vicente Fox como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003-2006).

Sin embargo, no fue lo único, pues afirmó que este tipo de acciones presuntamente se habrían replicado durante su etapa como alcaldesa de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018, por lo que instó a que se lleve a cabo una investigación al respecto.

“Voy a dar una primicia, le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl (Gálvez) y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de Gobierno...delegada en Miguel Hidalgo”, refirió.

AMLO instó a González Guajardo a investigar las empresas de Xóchitl Gálvez (Captura de pantalla/Gobierno Federal)

Aunado a lo anterior, apuntó que la investigación debería de hacerse pública, pues así quedaría “muy satisfecho” y reconocería a la organización de la sociedad civil que encabezaría el empresario, la cual estaría en contra de la corrupción mexicana.

“Si nos da al resultados de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción”, puntualizó el mandatario.

Y es que conviene recordar que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue cofundada por el empresario, además que durante este sexenio ha dado a conocer muchísimas investigaciones contra el círculo cercano del mandatario mexicano.

La senadora respondió a AMLO (Twitter/XochitlGalvez)

Quien también respondió a las palabras de AMLO fue la senadora Xóchitl Gálvez, la cual retó al Presidente de la República a investigar los contratos que recibió su empresa y sentenció que no encontrará nada ilegal, incluso se comprometió a hacerlos públicos.

Asimismo, apuntó que, desde hace 31 años, su compañía High Tech Services se dedica a dar servicios no sólo a las administraciones federales panistas —Vicente Fox y Felipe Calderón—, sino que también lo hace actualmente con Banobras y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Es tan chingon* mi empresa que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”, expresó en video que compartió en sus redes sociales.