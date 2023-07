AMLO exhibe nueve hospitales con “contratos perjudiciales” para hacienda pública

AMLO dijo que se buscará comprar los hospitales. | Captura de pantalla gobierno federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió nueve hospitales que renta el gobierno desde administraciones anteriores para dar atención médica por parte del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, a través de “contratos perjudiciales” para la hacienda pública.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario acusó que los contratos benefician a los empresarios que rentan los servicios médicos, pero “son malos para los mexicanos”.

“A nivel central, lo que es en el sector Salud, lo mismo, todavía no terminamos de limpiar, ahora estamos viendo cómo revisamos contratos o de plano adquirimos, compramos, 12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio o el gobierno les paga por el servicio pero son hospitales hechos por empresas y se les paga por los servicios.

“Consideramos que sus contratos pues son perjudiciales para la hacienda pública, es decir, se afecta la economía del pueblo, son buenos negocios para estos empresarios, pero muy malos para los mexicanos”, afirmó.

López Obrador detalló que de acuerdo con un reporte de Hacienda, con la cantidad que se paga en un año a los nueve hospitales alcanzaría para construir la misma cantidad de centros médicos.

“De un año de estos servicios alcanzaría para hacer en tres años los nueve hospitales, son 12 en total, con lo que se paga, año con año. Esto es lo que los tiene muy molestos, porque así funcionaba el sistema de corrupción, de influyentismo político”, dijo.

¿Cuáles son los hospitales con contratos perjudiciales?

Sin mostrar a los desarrolladores, el presidente resaltó que el gobierno tiene un contrato por 17 mil 364 millones de pesos con el Hospital General de Tapachula, en Chiapas, desde el 2017 y por un periodo de 25 años.

Según el contrato, durante ese tiempo el gobierno debe realizar un pago anual de 633 millones de pesos; sin embargo, López Obrador aseguró que “sin corrupción” ese mismo hospital se podría construir con mil 500 millones y con la cantidad total por los 25 años de servicio, podrían ser hasta tres centros de salud.

En segundo lugar, está el Hospital General de Bahía de Balderas, en Nayarit, el cual también tiene contrato por servicios del IMSS desde el 2017, por un pago anual de 585 millones de pesos por parte del gobierno

“Estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes, como no van a estar enojados, por eso me insultan, pero ¿Cómo voy a permitir esto?”, resaltó.

Asimismo, está la Clínica Hospital Mérida, con la cual tienen contrato desde 2016 por un pago anual de 304 millones de pesos durante 25 años.

En el listado también se menciona a los hospitales:

Hospital General Tepic.

Hospital General de la Ciudad de México.

Sustitución del Hospital General en Villahermosa, Tabasco.

Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

López Obrador mencionó que si se suma el total de los pagos anuales que hace el gobierno a cada uno de los nueve hospitales, son 5 mil 600 millones de pesos al año, por lo que propondrá hacer los avalúos correspondientes y en su caso, comprar los hospitales.

“¿Entonces eso es lo que estamos viendo, que les vamos a proponer? vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital. (...) Hay un procedimiento legal que tiene que ver con avalúo; ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado, todavía no, pero así encontramos lo de los reclusorios, pero lo de los reclusorios, aunque nos ahorramos 10 mil millones no quedé conforme. No vamos a que nos reduzcan la cuota, porque aunque nos reduzcan es bastante la cantidad que hay que pagar, entonces preferimos, nos quedamos con los nueve, y no son nueve, son 12, lo que pasa es que faltan aquí unos de la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria, todos esos hospitales los requerimos para la atención de la población abierta”

“Entonces vamos limpiando, pero esto es una parte del porqué la campaña en contra de los medios, porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos los de la llamada, para no particularizar, clase política, ósea los del cogollo, los de arriba, puro influyentismo, así estaban los gasoductos”, acusó.