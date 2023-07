Tamara Vega denuncia a su ex entrenador por trata de personas y pederastia

La pentatleta había hecho su denuncia meses atrás en donde aseguró que su ex entrenador abuso de ella.

Este martes 11 de julio, la pentatleta mexicana olímpica, Tamara Vega, hizo pública su denuncia contra su entrenador, Sergio ‘N’ ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de República (FRG) por los delitos de trata de personas y pederastia.

Mediante una conferencia de prensa, la atleta, quien participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, estuvo acompañada por sus abogados Marco Antonio Ruiz Chávez, Jorge Luis Martínez Ocampo y Patricia Muñiz Domínguez hizo oficial su denuncia contra Sergio ‘N’ tras haber sufrido acoso y abuso sexual.

Su abogado Marco Chávez mencionó que su cliente demandó a su ex coach, luego de que éste sostuvo una relación sentimental y relaciones sexuales con Tamara Vega cuando ella tenía 16 y él 27 años.

“Ella era una persona menor de edad. Fue menoscaba en su integridad física, en su integridad sexual, en su integridad psicoemocional y aparte, gran parte del numerario que ella obtenía por ser atleta de alto rendimiento no quedaron en sus manos, sino en las de quien la entrenaba en ese momento. Eso es una configuración llana del delito de trata de personas e inclusive en materia de explotación laboral”, comentó.

Ha recibido advertencias por terceras personas

La pentatleta pide a todas las mujeres que han sufrido de abuso, a no quedarse calladas.

Al hacer pública su demanda contra Sergio ‘N’ al pentatleta, reveló que no ha recibido amenazas de muerte directas; sin embargo, sí de terceras personas, por lo que asegura no tenerles miedo.

“Quiero que otras personas se den cuenta de que pueden alzar la voz, que existe la justicia y que se den cuenta de que no están solas”, dijo Vega Arroyos.

Asimismo, Tamara Vega mencionó que está protegida por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y otro organismo del deporte mexicano, quienes informaron que el presunto agresor no puede estar presente en las competencias futuras de esta rama del deporte.

“Mi clienta (Tamara Vega) deberá ahora ratificar la entrevista ante la autoridad magisterial, se realizarán los dictámenes periciales necesarios para acreditar si existe afectación o no. Lo importante es que se esclarezcan los hechos, se elimine la impunidad, se proteja a la inocente y pagué el daño de la víctima”, explicó el abogado José Luis Martínez Ocampo.

Su ex entrenador no podrá acudir a ninguna competencia en la disciplina de Pentatlón Moderno.

Tras hacer oficial esta denuncia, Tamara Vega, de 30 años, pidió a todas las mujeres deportistas a no quedarse calladas y levantar antes los múltiples acosadores que se encuentran sueltos y viven su vida sin ningún remordimiento.

“Este es el caso de muchas mujeres, de muchas atletas, y en este momento me convierto en una mujer muy orgullosa de haberme atrevido a alzar la voz. Quiero que otras personas se den cuenta de que se puede alzar la voz, que existe la justicia y que no están solas”, mencionó.

“El sentimiento de miedo se acabó, por eso puedo alzar la voz y estoy orgullosa de eso. El conocimiento es poder, y en este momento me siento empoderada gracias a mis tres abogados, que día a día me están diciendo que estoy haciendo lo correcto”, añadió.

¿Cuántos años podría pasar Sergio ‘N’ en la cárcel, en caso de resultar culpable?

Su excoach en caso de ser culpable se le impondrá una pena de nueve a 18 años de cárcel por el delito de pederastia.

Marco Chávez, otro de los abogados de Tamara Vega, explicó que en caso de que resulte culpable Sergio ‘N’, según al Código Penal, se le impondrá una pena de nueve a 18 años de cárcel por el delito de pederastia.

“La trata de personas también tiene penas muy altas, pero eso ya le corresponderá a la autoridad. Ahorita sería adelantarnos un poco. Lo que podemos decir es que vienen penas privativas de la libertad”, aseguró.

Por último, Tamara Vega aseguró que para ella fue difícil dar el primer paso y exponer su caso ante las autoridades y medios de comunicación.

“Ay, fue un shock, de hecho cuando salió públicamente mi caso, estuve una semana en depresión, fue cuando busqué a mi psicóloga y le dije lo que sentía, le dije ‘no sé por qué me siento sucia y culpable, no quiero que nadie me vea porque siento mucha vergüenza’, lo trabajé y me dijo que no tenía por qué sentir vergüenza y que es un sentimiento que está metido en una sociedad que te hace sentir que tú estás mal y ahí entendí que alzar la voz no es estar mal y pensé que si estoy aquí y sigo viva, es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo”, finalizó.