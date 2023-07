Niño se volvió viral por vender chismes en su escuela

Un pequeño emprendedor se volvió viral luego de que se diera a conocer que vende chismes en su escuela [Captura de pantalla]

Las redes sociales son un buen lugar para compartir tu negocio, sin embargo, existen algunos que pueden generar sorpresa en quienes los encuentran mientras navegan en internet, ese fue el caso de una joven que compartió el comercio de su sobrino y se volvió viral.

Los niños siempre sorprenden con su inocencia, sobre todo cuando se trata de ganar un poco de dinero extra, para aquellos gustos que quieren darse un gusto o para comprar el juguete que tanto han deseado.

Para los menores puede ser importante obtener ganancias de cualquier tipo de negocio, aunque a veces no toman en consideración si puede tener repercusiones tanto para ellos como para los demás. Aunque por lo regular se aventuran a vender sus objetos más preciados o incluso algún obsequio que haya recibido, hay ocasiones en las que esto no es así.

Ese fue el caso del sobrino de una usuaria de Tiktok identificada como Lilian Fonseca, mismo que se dedica a vender chismes en su escuela para poder obtener una ganancia, incluso cuenta con un cartel con el que se anuncia, el cual fue compartido mediante un video subido a la plataforma.

La usuaria de Tiktok compartió en redes sociales la forma en que su sobrino vende chismes en su escuela.

“Oigan mi sobrinito vende chismes en su escuela, miren, pone no hay devoluciones, eso es importante”, comentó la joven en su grabación, mientras señalaba lo anotado por el pequeño emprendedor. En el letrero se puede apreciar que existen cinco tipos de chismes, cuyo precio va aumentando dependiendo del que se elija.

“El especial vale $2, el super vale $5, el épico vale $10, el mítico vale $15, el legendario $18, el cromático $20 y el increíble en $25″, agregó la joven, mencionando que cuenta con descuentos en la categoría de legendario y cromático, el cual es del 5%.

Pero como en todo negocio, existen términos y condiciones para poder aplicar la promoción y la cual consiste en no caerle mal al vendedor, situación que es descrita en el cartel realizado por el pequeño estudiante.

El niño señaló que hasta el momento ha sido poco el dinero que ha podido generar con su negocio, logrando una ganancia aproximada de 20 pesos. Relató la forma en que engancha a sus compradores, para que compren un nivel de chismes más alto, lo que le ayuda a obtener mejores ingresos.

El pequeño mencionó que ocuparía el dinero para él y para comprarle algo a su hermanita. [Captura de pantalla]

“Me dicen cuéntame más y yo les digo ‘Amigo te tendría que contar uno épico para completarlo”, puntualizó el pequeño, mientras contaba el chisme que le compraron en una ocasión, evidenciando que no le fue contado por alguien, sino que lo supo debido a que es “chismoso”.

Al ser cuestionado por su tía sobre en que ocuparía el dinero que logre recaudar, mencionó que tiene pensado comprar algo para él y para su hermanita, aunque no dio más detalles. Las reacciones ante esto no se hicieron por parte de los internautas, quienes de inmediato compartieron su sentir en los comentarios de la publicación.

“Tiembla Pati Chapoy”, “Y uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, “Quiero depositarle para saber el resto del chisme, no me puede dejar así”, “Me siento en deuda por ver el vídeo”, “El visionario más grande de nuestra era”, “Si eres bueno en algo no lo hagas gratis” y “Hay talento, solo falta apoyarlo”, fueron algunas de las interacciones que dejaron en el vídeo.

Hasta el momento el video ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones, 250 mil me gusta y más de mil 900 comentarios. Con una pequeña demostración de que siempre hay formas de emprender, lo principal es tener la iniciativa.