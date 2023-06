Lucerito Mijares le pidió a su mamá vengarse y devolverle la cachetada

Lucerito confesó que está muy apenada por la cachetada, por eso le pidió a su mamá que le devolviera el golpe (Instagram/@luceromijaresoficial)

Lucerito Mijares se mostró avergonzada por la cachetada que le dio a su mamá con una tortilla en Me caigo de risa, por ello confesó que le pidió que se vengara y le devolviera el golpe.

Te puede interesar: Lucero Mijares dio un adelanto de su próximo trabajo y recibió aplausos

Durante la conferencia de prensa de su debut en el teatro musical El Mago (The Wiz), Lucerito compartió con la prensa que su mamá y papá le han mostrado todo su apoyo desde que decidió lanzarse como cantante, lo que la llevó a hablar de su relación con sus padres.

Reveló que con los dos mantiene una relación muy cercana, pero eso no la salvó de sentirse culpable de haber golpeado en la cara a su mamá con una tortilla para Me Caigo de Risa.

Lucero reaccionó supuestamente molesta a la cachetada por lo fuerte que fue el golpe (Youtube Me caigo de Risa)

Al hablar del tema, se mostró avergonzada y aseguró que le dijo a la intérprete de No me hablen de él que se vengara porque no midió su fuerza, que fue lo que causó risa al público.

“Yo quería que se vengara porque me dio una vergüenza horrible, no medí y pues se fue”

Lucerito compartió con los medios que ella aceptará la cachetada que su mamá le regrese porque así conseguiría su revancha.

Lucero quiere la revancha de su mamá (Instagram/@luceromijaresoficial)

“Creo que me la puede dar si ella quiere, está más que bienvenida, creo que puede ser una revancha”, dijo la cantante entre risas.

¿Por qué Lucerito le dio una cachetada a su mamá?

Durante el estreno de la novena temporada de Me Caigo de Risa las invitadas especiales fueron Lucero y su hija, Lucerito. Las dos participaron en las dinámicas que el programa les tenía preparadas, se rieron y dieron de qué hablar cuando la joven le propinó el “tortillazo” a la Novia de América.

Te puede interesar: Lucero Mijares confesó que es más celosa con uno de sus papás por esta razón

Y es que, tal como les dieron las instrucciones, madre e hija se confrontaron en un reto, el cual llevaba como castigo al perdedor una cachetada con una tortilla.

(Instagram/@luceromijaresoficial)

Fue la hija de Lucero la que ganó en la segunda ronda, por lo que le entregaron la tortilla para pegarle a su mamá. Aunque todos estaban riéndose del momento, fue evidente que Lucerito no midió su fuerza y terminó por cachetear a su la protagonista de Soy tu dueña con la tortilla, sorprendiendo a todos.

Te puede interesar: Cuál era la afición de Andrés Soler y por qué nunca se casó

Lucero se sorprendió por la fuerza con la que le pegó su hija y sólo atinó a actuar como si se hubiera enojado con Lucerito, corriéndola del foro.

“Te me vas. Una semana sin salir de su cuarto”, dijo Faisy, mientras que Lucero también le hacía señas para que se fuera del set.

Todos rieron, pero también se mostraron preocupados por Lucero (Captura de pantalla/Instagram)

A pesar del golpe, Lucero agradeció a la Familia Disfuncional por haberlas invitado al programa y hacerlas reír tanto.

Lucerito debutará en el teatro musical

Lucero Mijares por primera vez formará parte de un musical, esto con el apoyo de sus papás, Lucero y Manuel, quienes la han acompañado en el proceso para hacer su gran debut.

La joven compartió que su mamá no pudo esperar al momento del estreno de la obra, por lo que la visitó por sorpresa durante los ensayos y se mostró orgullosa de su trabajo en el escenario.

A sus 18 años, Lucero hará su debut como protagonista en El Mago (Instagram/@luceromijaresoficial)

En redes sociales la Novia de América compartió el mensaje: “No puedo con la emoción y el orgullo que me da escucharla así... te admiro mucho Lucero Mijares hermosa”.

Según Lucerito, fue difícil convencer a sus papás dejarla actuar en teatro porque ellos insistieron en que continuara con su educación; no obstante, accedieron y sólo le pusieron como condición terminar el bachillerato.

Para cumplir con esto, Lucerito tuvo que esforzarse aún más en la escuela, adelantando materias y dejando de lado sus vacaciones.