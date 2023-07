AMLO confirmó que aerolínea del Ejército se llamará Mexicana de Aviación

La nueva aerolínea del Ejército mexicano se llamará Mexicana de Aviación, confirmó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el sureste, donde explicó que un juzgado en Materia Laboral confirmó el sobreseimiento de un laudo que mantenía 200 trabajadores de la extinta compañía aérea.

Te puede interesar: “Aerolínea Maya”: IMPI otorga el registro de la marca a Sedena; éste es su logotipo

“Estamos por inaugurar este año la nueva línea aérea que se va a llamar Mexicana de Aviación porque ya se resolvió lo de un juicio en el poder judicial” anunció el mandatario mexicano, quien este fin de semana supervisó la llegada del primer vagón del Tren Maya.

Con la decisión del juzgado, el gobierno federal podrá seguir adelante con la compra por poco más de 800 millones de pesos de algunos activos de la vieja aerolínea y el uso de la marca en beneficio del Ejército, luego que Sedena preventivamente registró el nombre de Aerolínea Maya en caso de no concretarse la compra de “Mexicana”.

Mexicana de Aviación es la línea más antigua del país, resaltó el presidente (Foto: AFP)

“Se le va a comprar la marca Mexicana de Aviación y dos o tres edificios y esto le va a permitir recibir unos ingresos a cada uno” aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había reprochado la resistencia de un grupo de unos 200 trabajadores.

Te puede interesar: AMLO recibió el primer vagón del Tren Maya: “Estamos haciendo historia”

El político tabasqueño destacó que Mexicana de Aviación es la aerolínea más antigua del país y con el despegue de la nueva empresa del Estado se recuperará la empresa pública.

Con el pago de 800 millones de pesos, más de 6 mil ex empleados recibirán una parte proporcional de los adeudos pendientes desde 2015, año en que quebró Mexicana de Aviación.

Te puede interesar: Decreto de AMLO sobre Tren Maya no violó suspensión concedida al INAI, determinó SCJN

El anuncio llega luego que el Primer Tribunal Colegiado en materia laboral de la Ciudad de México suspendió el amparo interpuesto por un grupo disidente de 220 sobrecargos jubilados en contra del acuerdo con la Secretaría del Trabajo federal para la venta de los bienes que aún mantiene la aerolínea, pero sobre todo los derechos de la marca comercial.

“Aerolínea Maya”: IMPI otorga el registro de la marca a Sedena, la cual iniciará operaciones en diciembre. Ilustración: Infobae

Se espera que a partir de diciembre de 2023 el Ejército empiece las operaciones de la nueva aerolínea comercial. De acuerdo con lo previsto, la flotilla estará conformada por 10 aviones y cubrirá incialmente destinos dentro de la República Mexicana que no son atendidos por las compañías privadas.

Apenas este 5 de julio, el mandatario federal explicó que se tomaron previsiones para registrar varios nombres posibles para la nueva empresa estatal en caso de que no pudiera concretarse la compra por 817 millones de pesos sobre los activos de Mexicana.

“Lo que quiero decir es que lo mejor era lo de Mexicana. Y digo era, porque ya lo veo muy difícil, acaba de decidir un juez que no es válido lo que están planteando estos abogados y este grupo de trabajadores, pero ya se fueron a la revisión y, ya saben, ¿no? Y al final no podemos confiar en el Poder Judicial, que no está para ayudar a la gente, no está para ayudar al pueblo, ese poder está al servicio de los potentados y es el que le da beneficios a los abogados, no al pueblo, llega hasta los abogados y desde luego a los abogados más renombrados. Entonces, sí vamos a ver lo de la marca, pero ya en diciembre empiezan a volar los nuevos aviones de la línea, en diciembre”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó el registro a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la marca “Aerolínea Maya”. La solicitud de registro se presentó desde el pasado 9 de junio, bajo la denominación “Aerolínea Maya” a nombre del Grupo Aeroportuario, Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V.