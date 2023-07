Juan Osorio vetó de sus proyectos a Bárbara Torres por haber nominado a Emilio Osorio

Juan Osorio aseguró que Bárbara nunca trabajará con él (Instagram @emilio.marcos/@barbaratorresmx)

Emilio Osorio por primera vez está entre los nominados de La Casa de los Famosos, quien lo llevó a estar cerca de la eliminación fue Bárbara Torres, por ello Juan Osorio aseguró que nunca trabajará en alguna producción con la actriz.

Tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos causó polémica que Bárbara decidiera nominar a Emilio Osorio, uno de los únicos integrantes que mantiene una buena relación con todos los habitantes y, además, de los más protegidos por el público.

Ya que este movimiento llevó a que el joven actor pueda ser el eliminado de la semana, Juan Osorio confesó que no se imaginaba que la estrategia de la comediante fuera a ser así, afectando de tal forma a su hijo a pesar del apoyo que Emilio siempre le ha dado.

Juan Osorio hizo un evento para apoyar a Emilio y que esta semana no salga de la casa (Instagram @juanosorio.oficial)

“No se vale, ¿sabes? Sé que va a ser nominado, sé que el juego es así, pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba (...) ¿Bárbara?, ¿después de todo lo que Emilio ha hecho por ella?, ¿después de que conoce a su mamá?”, cuestionó el productor de telenovelas durante un evento en apoyo a su hijo.

Es tal su molestia que advirtió que nunca hará un proyecto en el que Bárbara pueda participar, pues su estrategia le habría dejado mucho qué desear.

“Que le vaya muy bien a ella. Y, sobre todo, de lo que sí estoy seguro, es que conmigo no va a trabajar nunca. Es en serio, yo digo las cosas como van”

Bárbara actualmente es una de las únicas integrantes que no mantiene una buena relación con el cuarto Infierno ni Cielo (Vix)

El productor opinó que no es justo que Excelsa haya decidido irse en contra de Emilio, cuando es un integrante que nunca hizo algo para afectarla, hay otros habitantes a los que pudo haber nominado y, además, podría hacer otras cosas para llamar la atención del público.

“Yo entiendo el chiste de este juego, yo entiendo que se dé, pero no era el momento, pero además, tiene otros adultos a los que puede atacar, ¿Emilio qué le ha hecho?”

Juan Osorio enfatizó que él está consciente de que su hijo posiblemente no será el ganador, pero piensa que Torres tampoco lo hará porque su estrategia no funcionará y porque el público se ha dado cuenta de la persona que es, inclusive recordó cuando habría maltratado a Talina Fernández.

Bárbara al principio negó haber sido quien nominó a Emilio (Captura de pantalla/YouTube)

¿Cómo se enteró Team Infierno que Bárbara nominó a Emilio Osorio?

Mientras que Poncho de Nigris y Sergio Mayer estaban haciendo ejercicio, fans del Team Infierno pasaron con una grabación con la que les advirtieron que ya no debía de confiar en Bárbara, esto los llevó a pensar que ella sería una de los responsables de que Emilio hoy sea uno de los nominados.

A partir de esto, Poncho comenzó a cuestionar directamente a la actriz si ella le había dado puntos a Osorio; pese a que la respuesta de Torres fue: “Emilio no se va a ir”, fue evidente que sí lo hizo.

Cuando todos los habitantes de la casa lo supieron, Bárbara se disculpó con el cantante, quien sólo dijo que sí la perdonaba, pero estaba molesto por la forma en que su compañera estaba actuando.

Bárbara ha culpado a Sergio de ser el responsable de que ella haya nominado a Emilio (Captura de pantalla/Vix)

A partir de esta confrontación, la actriz de La Familia P. Luche ha argumentado que quien la ha orillado a manejar de esa forma su estrategia es Sergio Mayer, pues él junto a Poncho han provocado que ella se pelee con otros.

Esta semana Emilio, Sergio y Paul Stanley son los nominados que irán a la eliminación, pues Jorge Losa, líder de la semana, salvó a Barby Juárez.