Exhiben maltratos de Bárbara Torres a Talina Fernández en Sale el Sol: “No me vuelvas a hablar”

La periodista falleció el 28 de junio de este 2023. (Instagram: @talinafernandezoficial // Vix)

Tras el lamentable deceso de Talina Fernández, la Dama del Buen Decir que durante más de 50 años de trayectoria conquistó al público con su labor periodística y personalidad, usuarios de redes sociales viralizaron varias entrevistas que concedió la también actriz durante toda su carrera en la industria del entretenimiento nacional.

Fue bajo este contexto que revivieron los rumores sobre la supuesta enemistad que tenía nada más ni nada menos que con Bárbara Torres, conocida como Excelsa de La Familia P. Luche y actual participante de La Casa de los Famosos México. Y es que supuestamente la periodista no quería mantener ningún tipo de relación con la actriz argentina tras su tropezada colaboración en Sale el Sol.

Fue Ana María Alvarado quien contó su versión de los hechos en una transmisión de su programa en YouTube. La conductora de espectáculos comenzó por revelar que Bárbara Torres trabajó como floor manager en el matutino de Imagen Televisión cuando Talina Fernández estaba trabajando como conductora.

Parte de sus restos serán esparcidos en el mar. (Foto: @talinafernandezoficial 7 Instagram)

“Bárbara Torres y Talina nunca se llevaron bien en Sale el Sol y la verdad es que no se entendían. Bárbara daba las órdenes de ‘Tú vente para acá, tú vete allá, por favor guarda silencio, no te extiendas tanto’ y pues bueno, en una ocasión fue como bastante ruda con Talina, le cortaba sus participaciones”, declaró.

La periodista de espectáculos aseguró que fue testigo de varios momentos de tensión entre las actrices: “Le decía: ‘Vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, has caso’ y Talina se enojó por los modos que tuvo Bárbara Torres con los modos que tuvo Bárbara con ella y la forma en que se dirigía”.

La conductora de Sale el Sol fue testigo Credito: Youtube @Ana María Alvarado

Después de varios desencuentros, Talina Fernández marcó su línea y pidió el apoyo del entonces productor, Andrés Tovar:

“Un día Bárbara dijo: ‘Es que yo mando aquí en el piso y me tienen que hacer caso’ y Talina le contestó: ‘Tú a mí no me mandas, no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar’. Incluso fueron a hablarlo con el productor, en aquel entonces Andrés Tovar y bueno, pues Andrés le pidió a Bárbara que a Talina la dejara tranquila porque no podía traerla como pirinola y que sobre todo respetara su trayectoria”, contó Ana María Alvarado.

La actriz no tiene buena relación con el "Team Infierno". (Instagram: @barbaratorresmx)

Los encontronazos entre las actrices terminaron por desgastar su relación laboral y la principal consecuencia habría sido la pérdida de un proyecto. Según Ana María Alvarado, ambas habrían sido invitadas a participar en MasterChef Celebrity México, pero cuando Talina Fernández se enteró que también iba a entrar Bárbara Torres, estuvo a punto de cancelar su participación.

“Talina Fernández se enteró que Bárbara Torres iba a entrar a MasterChef y les dijo: ‘No, no, no, si entra Bárbara Torres yo me voy porque no me llevo con ella’. Talina realmente acabó alucinándola cuando estaba en Sale el Sol”, contó la colaboradora de Imagen Televisión.

Finalmente, Ana María Alvarado comentó que la actriz argentina suele ser muy intensa en el ámbito laboral. Y es que ella también estaba en el matutino al momento de los hechos: “Bárbara es muy linda pero es intensa y a veces no tenía tan muy buenos modos para decir las cosas, luego llegaba muy alterada, a veces gritaba: que ponía orden, sí, pero sus modos no eran los mejores”.

Bárbara Torres confrontó a Raquel Bigorra hasta el último momento. (La Casa de los Famosos/Televisa)

Bárbara Torres podría abandonar “La Casa de los Famosos” el domingo 09 de julio

La actriz de comedia está en riesgo por su personalidad. Y es que varios integrantes del Team Infierno se han posicionado en su contra por sus constantes cabios de humor que ella misma atribuye a su menopausia, pero que Raquel Bigorra asegura que son personajes.