Galilea Montijo reveló nuevos detalles sobre su ruptura con Cuauhtémoc blanco: “Se creía Brad Pitt”

La actriz contó el motivo por el que se separó del exfutbolista profesional. (REUTERS/Margarito Perez Retana)

La historia de amor que protagonizaron Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco fue uno de los más mediáticos y al parecer, a más de 18 años desde que finalizó, aún persigue a la famosa conductora que habló una vez más sobre este romance, sin embargo reveló nuevos detalles sobre su ruptura que se desconocían hasta el momento.

La presentadora del programa Hoy estaba contando que tuvo relaciones amorosas que finalizaban por problemas relacionados con los celos y la inseguridad que les generaba que ella trabajara en la televisión. En este momento la actriz Consuelo Duval la cuestionó sobre si estaba arrepentida de haber tenido una relación con la estrella del Club América y si formaba parte de este grupo de novios que la celaban de manera exagerada.

Tras esto Galilea Montijo aseguró que no lo eliminaría de su vida porque estaba muy enamorada del ahora gobernador de Morelos y que se identificaba con él porque era una persona que no olvidaba sus raíces y siempre procuraba a su gente, sin embargo la relación finalizó porque era un “ojo alegre”, es decir que se fijaba en otras mujeres que no fueran su entonces pareja.

Asimismo causó risas entre sus compañeras al decir que Cuauhtémoc Blanco se sentía el actor de Hollywood Brad Pitt, esto haciendo referencia a que se consideraba muy guapo y por lo tanto buscaba la manera de seducir a otras mujeres que no eran Galilea Montijo.

La conductora dijo que estaba muy enamorada del exfutbolista. Crédito: Unicable

Estas fueron las palabras exactas de la también conductora de La Casa de los Famosos México: “Te voy a decir algo, ahí no había celos... no era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida de tal forma o que no le gustara otra cosa... has de cuenta que era como Brad Pitt... y sí era ojo alegre.. entonces qué hago”, declaró Gali.

Sin embargo, aseguró que estaba muy enamorada de Cuauhtémoc Blanco porque se identificaba con él porque no olvidaba de dónde venía y siempre apoyó a la gente que creyó en él desde el principio, asimismo destacó que, a diferencia de otras de sus parejas, el exjugador americanista no era celoso ni controlador.

“No se le olvidaba su gente, era una persona que no olvidaba de dónde venía, coincidíamos mucho... hablaba muy bien de su mamá, como cuidaba a si familia, como cuidaba a sus amigos, me identificaba mucho y lo admiraba mucho más”, explicó Galilea Montijo.

La conductora de La Casa de los Famosos México explicó que admiraba mucho a su expareja el jugador Cuauhtémoc Blanco. (Galilea Montijo / Instagram) (RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO)

¿Cómo fue la historia de amor de Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco?

Fue en el año 2022 cuando inició el programa Big Brother VIP, reality show donde Galilea Montijo fue una de las concursantes. En ese momento estaban presentes los rumores de un romance con Cuauhtémoc Blanco, pero sin confirmar nada. No obstante, Denisse “la Mapacha” contó que el entonces deportista profesional engañó a Gali con Paty Navidad.

La conductora de Netas Divinas estaba decidida a finalizar la relación en cuánto saliera del concurso, pero para su sorpresa el goleador mexicano envió muchos detalles a la casa donde ocurría el programa televisivo y pidió que no creyera en los rumores, a pesar de que su relación con Montijo comprobaba que sí le había sido infiel a su expareja Marisela Santoyo.

Ante todo pronóstico, al finalizar el reality show, el ahora político acudió con a recibir a Galilea acompañado de mariachi y de un anillo de compromiso, sin embargo la boda nunca llegó y fue poco tiempo después que ambos confirmaron su ruptura por una supuesta infidelidad del deportista, hecho que hoy más que nunca se consideró certero después de que la conductora dijera que Cuauhtémoc Blanco era un “ojo alegre”.