Galilea Montijo hizo una “propuesta” indecorosa a uno de sus invitados

Galilea Montijo también llamó "cochinotas" a sus compañeras en "Netas Divinas" (Ig: @galileamontijo)

Galilea Montijo es una de las famosas mexicanas que se convirtió en la celebridad del momento, tanto como por su participación como conductora del popular programa La Casa de los Famosos, como por sus constantes declaraciones sobre distintos temas en el programa Netas Divinas, esta ocasión se colocó bajo los reflectores por hacer una “propuesta” indecorosa a uno de los invitados a la grabación del show.

Te puede interesar: ¿Galilea Montijo podría estrenar nuevo galán? Internautas la relación con jugador del América por este video

En la emisión más reciente del talk show tuvieron como colaborador al psicoterapeuta y especialista en duelos relacionados con las pérdidas. Con él sostuvieron una larga charla sobre el papel que desempaña cada persona dentro de su familia, además contó como enmendar errores de cosas que se creían “correctas” desde la infancia. Momentos antes de que terminara su participación, Galilea Montijo ocasionó el bochornoso y divertido momento.

Galilea Montijo pidió un mensaje positivo para animarse después de escuchar las “cosas difíciles”, pero hizo una pausa durante su breve discurso que causó que pareciera una propuesta subida de tono hacia el psicólogo que generó nerviosismo en el invitado. Ella dijo los siguiente:

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge Losa es el líder de la semana y se llevó a Poncho a la suite

“Me gustaría Mario que, que... que nos fuéramos a la cama”, dijo y tras una pronunciada pausa concluyó con su idea con lo siguiente, “con un gran mensaje”. “Que bueno que continuaste la frase”, respondió, alarmada, de manera inmediata la conductora y periodista Paola Rojas.

La conductora puso nervioso a uno de los entrevistados

Ante la consternación de Galilea Montijo, fue la actriz Consuelo Duval quien dijo la polémica frase de corrido mostrando la forma como se escuchó ante las cámaras del programa transmitido en Unicable. “Ay, no, que mal pensadas son, son unas cochinotas”, dijo la presentadora de televisión. Quien no paraba de reír era Natalia Téllez quien no pudo dar ni una sola opinión al respecto.

Te puede interesar: Quiénes son los famosos que ganaron Big Brother VIP y qué hicieron con su premio

La reacción de Mario Guerra, el especialista, también ocasionó risas dentro del set de grabación, primero, nervioso, aseguró que estaba sorprendido por la aparente propuesta, pero también estaba emocionado por recibir esta “petición” por parte de la famosa tapatía.

Qué fue lo que comentó el psicoterapeuta. “Ay, hasta se me secó la boca... pero de la emoción”, como respuesta Paola Rojas preguntó si en verdad se irían a la cama juntos o no. Para sorpresa de todos el invitado especial dijo que sí, para desatar risas entre las presentadoras y después especificar que se refería al mensaje positivo que le había pedido Galilea Montijo.

Desde que Galilea Montijo se separó de Fernando Reina se especula sobre su vida amorosa. (Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo podría anunciar un nuevo romance próximamente

Galilea Montijo se convirtió en un tema de conversación en los últimos meses desde el momento que anunció su separación del político Fernando Reina con quien estuvo casada por 11 años y con quien comparte un hijo llamado Mateo. A partir de su separación se especuló mucho sobre el futuro amoroso de la conductora originaria de Guadalajara.

Cabe destacar que se pensó que la presentadora estrenaría un noviazgo con el modelo español Isaac Moreno luego de que fueran captados de vacaciones en la playa de manera muy romántica, sin embargo Gali mencionó que la podrían ver “saliendo con uno y luego con otro” porque no tenía compromisos amorosos de ningún tipo.

No obstante recientemente circularon rumores de que su nueva pareja sentimental podría ser un jugador del Club América, Se trata de Diego Valdés. Estas suposiciones aumentaron después de que los vieran platicando de manera muy cómoda después de una gala de premiación donde el deportista recibió un reconocimiento por su desempeño.

Es importante resaltar que todas son especulaciones que surgieron únicamente porque el centrocampista supuestamente veía a Galilea Montijo de una manera “amorosa” durante el evento en el que ambos famosos coincidieron.