Laura Bozzo se queda desempleada: esto es lo que se sabe de la cancelación de su programa

Laura Bozzo habría terminado su relación con Imagen TV debido al bajo raiting de su programa Foto: Imagen Televisión/

Luego de muchos rumores finalmente se confirma que el programa de Laura Bozzo en Imagen Televisión ha quedado clausurado. La televisora tomó la decisión no porque existiera algún conflicto expreso con la conductora, sino que simplemente obedece razones de audiencia. El show de Bozzo nunca logró enamorar a los televidentes y los ratings iban en picada de forma cada vez más catastrófica.

Ya con anterioridad se habría informado en varios programas de revista y espectáculos que el show Que pase Laura estaba demostrando problemas de rating. Su competencia en Azteca con Rocío Sánchez Azuara le superaba en muchísimo más del doble. Por ejemplo, mientras que aquél presentaba un número de espectadores de 1.3 millones, el de Laura apenas sobrepasaba los 200 mil.

Para los ejecutivos de Imagen Televisión el programa de Laura Bozzo representaba una inversión bastante fuerte que no retribuye con los resultados esperados. Sobre todo cuando la competencia demostraba que el público mexicano sí que está interesado en ese tipo de programas, pero que solamente no lo estaba en el de Laura.

Laura Bozzo explicó por qué compartió foto de su rostro golpeado. (Instagram)

El periodista Alejandro Zúñiga fue el primero en mencionar algo relacionado con este tema. Aseguró que tenía información de primera mano con respecto al futuro del programa de Laura Bozzo.

“Se va el programa ‘Que pase Laura’, es un programa que no funciona, con la audiencia que tiene y el sueldo que le pagan, no está siendo negocio para Imagen”, explicó. “La ventaja que le lleva el programa de la competencia es muy grande. Creo que Rocío tuvo antier 1.3 millones y Laura tuvo 200 mil, así de grande es la distancia”.

De acuerdo con Zúñiga, desde que Bozzo salió de La casa de los famosos y regresó al trabajo de manera regular, el programa no pudo repuntar ni apuntalar a algo parecido a un éxito, o al menos a un negocio redituable. Por ellos los ejecutivos de Imagen han decidido darle las gracias.

¿Qué estará en lugar de Laura?

Asuntos de Familia | Imagen Televisión.

Justamente la noticia de la partida de Laura se dio a conocer porque Imagen Televisión anunció cambios en sus horarios y programación. Fue mediante el programa Sale el Sol, que en la sección “Mátame ésta”, en donde los conductores comentan videos llamativos, que Gaby Crassus presentó un promocional del programa Asuntos de Familia.

El mencionado justamente será el sustituto del programa de Laura y será conducido por la misma Crassus. De esta manera los programas de Imagen TV quedarán ahora de la siguiente manera y horario:

- Asuntos de Familia - 3 PM

- De Primera Mano - 4 PM

El nuevo horario en la programación de Imagen Televisión sucederá a partir del próximo lunes 10 de julio.

Descontento entre Imagen TV y Laura Bozzo

La presentadora regresará a Imagen Televisión (Foto: Instagram/@quepaselauratv)

Desde que existieron los rumores de la cancelación de su programa también se mencionaron varios comentarios que aseguraron que la peruana ya habría recolectado varias denuncias de sus compañeros de trabajo y empleados. Algunas voces dijeron que era prepotente y que incluso habría decidido sin más irse con Telemundo a hacer La casa de los famosos sin previo aviso.

“Hay malestar con Laura Bozzo en Grupo Imagen, querida Laura, que te enojaste porque te dijeron que eras de otra generación, ‘la intrusa’. Laura Bozzo ya tendría quejas de camarógrafos y técnicos de Grupo Imagen por maltrato. “Ya le está rompiendo los huevardos a imagen, los de Telemundo con lo de La Casa de los Famosos, que ahora tiene contrato para hacer esas intervenciones, pero ella deja cosas sin hacer en el programa para irse a Telemundo que es el sueño de su vida, volver a Telemundo, y ella ama Telemundo y no Grupo Imagen”, comentó Javier Ceriani en su programa Chisme No Like.