Cuánto dinero perdió el PRI con la renuncia de Osorio Chong, Ruiz Massieu y dos senadores más

Las renuncias de Osorio Chong, Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila causarán reducción presupuestal del PRI en el Senado (Cuartoscuro)

El pasado lunes 3 de julio se dio a conocer que Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila Villegas renunciaron a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que se volverían legisladores sin bancada en el Senado de la República.

No obstante, su salida del tricolor no sólo impactó al instituto por la pérdida de militantes, sino que al ya no formar parte de la bancada, el priismo dejó de ser la tercera fuerza política en la Cámara Alta y se volvió la cuarta, lo que significa un nuevo papel en el último año que queda en la legislatura.

Así lo explicó el nuevo coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez, en una conversación con los medios de comunicación, quien relató que en su momento se tendrá que debatir en nuevo reacomodo de las comisiones, así como de la Mesa Directiva, pues Movimiento Ciudadano (MC) es la nueva tercera fuerza política.

El senador Eduardo Ramírez explicó los posibles cambios que habrá en la Mesa Directiva de la Cámara Alta Crédito: Twitter/@letroblesrosa

Tal como lo explicó el senador morenista, el partido naranja obtuvo legalmente ocupar una de las tres vicepresidencias de la Mesa Directiva, puesto que desde 2018 tuvo el Revolucionario Institucional.

“Evidentemente al haber renunciado los senadores del PRI y declararse senadores independientes hay una correlación de fuerzas en el Senado. Movimiento Ciudadano pasa a ser la tercera fuerza, por lo tanto, en la composición de la Mesa Directiva, tendrían legalmente que ocupar la vicepresidencia, una de las tres vicepresidencias”, explicó este jueves 6 de julio.

Sin embargo, ahí no se quedaron sus señalamientos, pues Ramírez refirió que también la integración de las comisiones sufrirán cambios; sin embargo, serán acuerdos que se debatan y se voten cuando se retomen las sesiones normales de la Cámara Alta.

“La integración de las comisiones va correspondiéndose al número de legisladores, entonces, sería una recomposición de comisiones que vamos a discutir en su momento”, finalizó.

El PRI no sólo perdió militantes, también dinero

Encabezados por Miguel Ángel Osorio, Eruviel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, decenas de priistas renunciaron al partido (CUARTOSCURO)

Es importante destacar que las renuncias al tricolor provocaron que, a partir de que se retomen las actividades legislativas, el Revolucionario Institucional ya no contará con una de las tres vicepresidencias de la Mesa Directiva, además de que dará al mínimo de representación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Esos cambios no sólo tendrán implicación en la organización legislativa, en la celebración de acuerdos o en las votaciones, sino también tiene un impacto económico debido a la partida que se le entrega a los partidos para las actividades propias de la Cámara de Senadores.

Tal como lo reportó la periodista Leticia Robles de la Rosa, el partido dirigido por Alejandro Alito Moreno Cárdenas perdería 2.1 millones de pesos mensuales, debido a que perderían al menos 360 mil 615 pesos por cada senador que renunció en días pasados, lo que sería un total un millón 442 mil 460 pesos en el último año legislativo.

No es la única pérdida, debido a que también dejarían dos de las cinco comisiones que presiden, lo que significaría una reducción de dos millones 163 mil 690 pesos mensuales que recibe la bancada.

¿Cómo quedaron las bancadas en el Senado?

La composición del Senado cambió debido a la renuncia de cuatro senadores priistas (EFE/José Pazos)

En el último año de la legislatura, la composición de la Cámara de Senadores sufrirá cambios en las fuerzas políticas, pero también la conformación interna: