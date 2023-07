Caso Toluca: detienen a cuatro presuntos responsables de colgar restos humanos frente a la UAEMex

Cerca de las 7:30 de la mañana del miércoles fueron retirados los restos (@Paco_ValdesMX)

Autoridades mexiquenses lograron la detención de cuatro presuntos involucrados en el hallazgo el pasado miércoles de restos humanos colgados de un puente peatonal en la ciudad de Toluca.

Te puede interesar: Horror en Toluca: cuelgan restos humanos frente a la Universidad Autónoma del Estado de México

El Secretario Estatal de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, confirmó que tras el halalzgo de varias partes humanas colgando de un puente peatonal ubicado sobre Paseo Tollocan, en las inmediaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), se llevaron a cabo diversos operativos durante la noche y madrugada.

“En la madrugada se llevaron a cabo operativos. Al momento tengo registro de 11 cateos y actualmente tenemos a cuatro detenidos. Dos en un punto y dos que fueron detenidos en otros municipios”, confirmó ante los medios comunicación.

Te puede interesar: Familia Michoacana anunció “limpia” de narcomenudistas de cristal en municipios del Edomex

Celis Wogau detalló que por tratarse de un asunto delicado relacionado con la delincuencia organizada se tomó la determinación de realizar un despliegue de más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)), la Secretaría de Seguridad Mexiquense y policías municipales en los 22 municipios que comprenden el Valle de Toluca.

Y es que, tras el descubrimiento de los restos en Paseo Tollocan, al poco tiempo se divulgó el hallazgo de más segmentos anatómicos en la colonia Lomas Altas del municipio San Mateo Atenco junto a varias cartulinas con mensajes intimidatorios.

Te puede interesar: Familia Michoacana en Edomex: periódico descarta tener relación con personas señaladas en mensajes

“El gobierno federal, tras una reunión que sostuvimos el día de ayer entre autoridades federales y estatales, al ser un tema de delincuencia organizada, está encabezando las acciones y va mandar un reforzamiento de GN, Sedena y Semar. Tenemos una fuerza concentrada de 3 mil 500 elementos que estarán patrullando en distintas zonas”, señaló el secretario.

En el primer evento, frente a las instalaciones de la UAEMex, también habría sido encontrada una cartulina con un mensaje intimidatorio firmado por un grupo de la delincuencia organizada supuestamente originario de Michoacán.

“Somos la Familia Michoacana. Para esos que piensan que no fuimos, aquí estamos y no nos vamos. Venimos a limpiar de extorsionadores, rateros, violadores, secuestradores. No venimos por gente honesta. Venimos por Plancado y Doña Teresa”, decía una pancarta amarrada a una reja.

Antecedentes en Metepec

Presuntos integrantes de La Familia Michoacana anunciaron una “limpia” de narcomenudistas (Captura de pantalla/Facebook.com/HoyMetepec)

La semana pasada presuntos integrantes de La Familia Michoacana anunciaron una “limpia” de narcomenudistas de cristal en cuatro municipios del Estado de México a través de lonas colgadas en distintos puntos de Metepec.

Paralelamente, en una grabación dada a conocer en redes sociales, seis sicarios de la organización criminal con orígenes en Michoacán, los cuales portaban armas largas de diferentes calibres, anunciaron “la cacería” de los vendedores de cristal.

“Este comunicado va para los municipios de Metepec, San Mateo Atenco, Chapultepec y Mexicaltzingo”, se escucha decir a un hombre encapuchado.

Uno de los sicarios de La Familia Michoacana que habló frente a la cámara agregó que comenzará “la limpia de cristaleros”. Mencionó que iban contra una persona identificada como Mario Corrales, alias El Chava.

“Y por todos aquellos que no estén alineados con la empresa. ¡Pura Familia Michoacana! ¡Pura gente del Comandante Pecha!”, dijo.

Las lonas fueron colocadas sobre la Avenida José Marían Pino Suárez y en un puente peatonal en la Avenida Estado de México, de Metepec.

“Este comunicado de Metepec. Entra la gente de Comandante “Pecha”. Va a empezar la limpia de vendedores de cristal, principalmente. Vamos por ti Mario Corrales “El Chava” y por ti Machorra, eres policía de PDI activa, sabe de lo que les hablo”, se leyó en las lonas que precisaron que la supuesta limpia se dará con distribuidores del municipio.

El sicario de La Familia Michoacana agregó que comenzará “la limpia de cristaleros”. Mencionó que iban contra una persona identificada como Mario Corrales, alias El Chava.

“Y por todos aquellos que no estén alineados con la empresa. ¡Pura Familia Michoacana! ¡Pura gente del Comandante Pecha!”, dijo.

Los mensajes de la estructura criminal también señalaron a funcionarios como al alcalde de Metepec, Fernando Flores y al director de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ramírez.

“Sr. Fernando Flores, director de la Policía Municipal de Metepec y sus distintas corporaciones, saben de lo que estamos hablando “Cochos”. Atte: Pecha Familia Michoacana”, se leyó en otra parte de la manta.