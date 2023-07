“¡No soy señor!”: Lady Tacos de Canasta fue discriminada por policía que le quitó su mercancía en el Zócalo

Lady tacos de canasta fue discriminada por elemento de la SSC-CDMX (captura de pantalla)

A unos días de la celebración por el orgullo LGBTIQ+, Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, fue víctima de discriminación por parte de una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) mientras le quitaba su mercancía.

Te puede interesar: Brutal ataque: buscan a conductor por balear en el rostro a joven limpiaparabrisas en la Del Valle

A través de redes sociales se difundió el momento en que la famosa muxe solicita a la uniformada, quien se llevaba sus tacos de canasta, que no le dijera “señor”.

A pesar de que su mercancía le fue retirada, lo que molestó a la influencer fue la falta de reconocimiento a su identidad.

Te puede interesar: Presunto abuso policial en Puebla: intentaron llevarse por la fuerza a un estudiante en una universidad privada

“¡No soy señor! ¿No me estás viendo?, ¿No me estás viendo que no soy señor? Entonces no me digas señor, porque es una falta de respeto a mi persona como ciudadano, no soy señor. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor y no tienes por qué llamarme señor ¡Me estás ofendiendo!”, dijo la Lady.

(Foto: Twitter/LlibranArzt)

En la grabación se escucha a un ciudadano remarcando a la policía que estaba discriminando a la muxe al llamarle de esa manera.

Te puede interesar: Detienen a hombre que intentó vender dos búhos en CDMX

También se observa a tres oficiales parados alrededor, sin decir ni hacer nada, mientras la policía sigue sosteniendo la canasta de tacos y pide a Marven que no le hable de esa manera.

El video ha sido compartido en los últimos días por la cuenta de Lady Tacos de Canasta en Twitter, pero no ha hecho ninguna denuncia o aclaración sobre lo ocurrido en el Zócalo capitalino.

Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con exactitud; no obstante, en redes sociales el video ha comenzado a viralizarse.

(Foto: Twitter/LlibranArzt)

Es de señalar que no es la primera vez que uniformados le quitan su mercancía a Lady Tacos de Canasta. En junio del año pasado circuló un video en el que Marven se sube a una camioneta de la alcaldía Cuauhtémoc, en la que se llevaban sus cosas incautadas.

Como se pudo ver en la grabación, los policías se estaban apoderando de la silla, canasta, tambo de salsa y otras cosas de la muxe, por lo que hizo de todo para evitarlo. Incluso recibió empujones mientras el auto iba en movimiento.

En agosto del 2020 también ocurrió algo similar, pues policías tiraron su mercancía al suelo, le quitaron su bicicleta y canasta. En ese entonces le reclamaron que no debía vender sus tacos y que estaba promoviendo la aglomeración de personas en medio de la pandemia.

MAS TEMPRANO🔉: Vídeo difundido en redes sociales, en la capital mexico, una persona vestida de mujer enfrenta a una oficial de policía por haberle dirigido incorrectamente como 'señor'. pic.twitter.com/MaowluF2NS — Última Hora - Noticias 🚨 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮 (@AlertaInfoe) July 2, 2023

A pesar de responder que cada cierto tiempo se movía de lugar en su bici para evitar que la gente se juntara, los oficiales le quitaron sus cosas y entre el forcejeo la comida quedó en el suelo.

Lady Tacos de Canasta se hizo viral en 2016, luego de que en un video apareció vendiendo de forma singular su mercancía, destacando su voz grave con la vestimenta de mujer.

Además de tener locales donde se venden los famosos tacos, ha fungido en ocasiones como activista. En la pasada Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Veracruz estuvo en uno de los carros alegóricos promoviendo la igualdad y respeto para personas de la diversidad sexual.